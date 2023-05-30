台北市長春國小主任爆不倫 教育局：查證屬實懲處

媒體爆料，台北市中山區長春國小總務主任吳承恩在校服務期間劈腿7名女老師及家長；台北市政府教育局表示，查證屬實將予以懲處。（圖擷取自Google地圖）

2023/05/30 10:56

〔記者魏瑾筠／台北報導〕媒體報導，台北市中山區長春國小總務主任吳承恩被爆在前校服務期間，劈腿7名女老師及家長，校內多處空間淪為砲房；吳男今早電話有通未接，無回應；台北市政府教育局表示，查證屬實將予以懲處；長春國小校長李亦寬表示，將向原服務單位著重查證吳師是否使用公務場地及公務雲端空間，調查屬實將依情節給予懲處。

媒體報導，吳承恩在中山國小服務期間劈腿7名女老師及家長，除了校內樓梯間、健康中心、會議室等多處空間淪為砲房，還有女生因此懷孕、染病，並遭偷拍性愛影片。吳男元配控告多名女教師侵害配偶權，當中有人為保名聲，賠錢和解、申請轉校，有人擔憂性愛片外流，也對吳提告。記者今早致電吳男手機有通未接，截稿前未能取得回應。

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台北市教育局副局長陳素慧表示，有關媒體報導中山區國小主任疑似婚外不倫案，在媒體報導前，校方沒有接獲任何陳情，目前請學校先詢問當事人，另外學校也會向當事人的原服務單位了解週刊內容，如果經過原服務單位查證屬實，學校可以依照教師成績考核辦法第六條依照當事人涉及言行不檢，致損害教育人員聲譽情節給予懲處。

李亦寬表示，媒體報導前學校並無收到任何陳情，學校將會立即詢問當事人及原服務單位，並請原服務單位了解週刊內容，是否屬實，且著重於使用公務場地及公務雲端空間，一旦調查屬實，學校將依教師成績考核辦法第六條第4、5、6款依情節給予懲處，並強調學校將繼續致力於校務發展與教育推動，提供學生更好學習環境。

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