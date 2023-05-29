虐犬？男持水管打狗後悔太嚴厲 動保處讓飼主、犬隻再教育

犬隻經動物醫院檢查無外傷。（市府提供）

2023/05/29 22:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區有飼主手持水管毆打家犬，被民眾拍下向市府檢舉虐犬，動保處今確認犬隻無外傷，且飼主稱犬隻亂咬物品才會出手教訓，也很後悔過於嚴厲，動保處認為飼主跟犬隻應再教育，今晚委請民間人士訓練犬隻，並要求飼主接受飼主責任教育課程，讓飼主了解寵物習性及飼養寵物方式。

動保處今表示，市府昨晚接獲民眾檢舉1名飼主手持水管毆打家犬影片，動保處今派員會同警方前往處理，確認該黃色成犬外觀正常、沒有外傷。

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動保處為求慎重，要求並陪同飼主太太帶犬隻至動物醫院檢查診斷是否有受到傷害，經動物醫院獸醫師檢查確認未受傷，將犬隻交由飼主太太帶回家中。

動保處於飼主下班後進行訪談，飼主稱因犬隻亂咬東西，導致家中相關物品被咬壞，飼主為了教導牠，用水管責打了幾下，同時以膠帶稍微綁了嘴巴幾分鐘，一切都為了教育犬隻，並非虐狗行為。

飼主也很後悔用此較嚴厲手法教訓犬隻，因為他們飼養犬隻已近1年，也是有感情存在，希望社會大眾能給他一次機會，他會繼續學習如何跟犬隻相處。

動保處認為飼主跟犬隻應再教育，犬隻比較活潑好動，為了吸引主人注意亂咬物品，已委請民間人士先將犬隻帶回學習、訓練，並要求飼主接受動保處開立飼主責任教育課程，讓飼主更了解寵物習性及飼養寵物方式。

動保處長葉坤松呼籲民眾飼養寵物不要衝動，請先了解寵物的性格及生活方式，最好能夠先接受動保處飼主責任教育課程，未來才能照護牠一輩子，不要因為嚴厲教導，造成不可抹滅悔恨。

動保處委請民間人士將犬隻帶回學習訓練。（市府提供）

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