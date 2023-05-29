為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    虐犬？男持水管打狗後悔太嚴厲 動保處讓飼主、犬隻再教育

    犬隻經動物醫院檢查無外傷。（市府提供）

    犬隻經動物醫院檢查無外傷。（市府提供）

    2023/05/29 22:20

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區有飼主手持水管毆打家犬，被民眾拍下向市府檢舉虐犬，動保處今確認犬隻無外傷，且飼主稱犬隻亂咬物品才會出手教訓，也很後悔過於嚴厲，動保處認為飼主跟犬隻應再教育，今晚委請民間人士訓練犬隻，並要求飼主接受飼主責任教育課程，讓飼主了解寵物習性及飼養寵物方式。

    動保處今表示，市府昨晚接獲民眾檢舉1名飼主手持水管毆打家犬影片，動保處今派員會同警方前往處理，確認該黃色成犬外觀正常、沒有外傷。

    動保處為求慎重，要求並陪同飼主太太帶犬隻至動物醫院檢查診斷是否有受到傷害，經動物醫院獸醫師檢查確認未受傷，將犬隻交由飼主太太帶回家中。

    動保處於飼主下班後進行訪談，飼主稱因犬隻亂咬東西，導致家中相關物品被咬壞，飼主為了教導牠，用水管責打了幾下，同時以膠帶稍微綁了嘴巴幾分鐘，一切都為了教育犬隻，並非虐狗行為。

    飼主也很後悔用此較嚴厲手法教訓犬隻，因為他們飼養犬隻已近1年，也是有感情存在，希望社會大眾能給他一次機會，他會繼續學習如何跟犬隻相處。

    動保處認為飼主跟犬隻應再教育，犬隻比較活潑好動，為了吸引主人注意亂咬物品，已委請民間人士先將犬隻帶回學習、訓練，並要求飼主接受動保處開立飼主責任教育課程，讓飼主更了解寵物習性及飼養寵物方式。

    動保處長葉坤松呼籲民眾飼養寵物不要衝動，請先了解寵物的性格及生活方式，最好能夠先接受動保處飼主責任教育課程，未來才能照護牠一輩子，不要因為嚴厲教導，造成不可抹滅悔恨。

    動保處委請民間人士將犬隻帶回學習訓練。（市府提供）

    動保處委請民間人士將犬隻帶回學習訓練。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    恐怖情人家暴女友 還強迫吃狗屎再將狗殘忍殺害
    2023/05/23 23:53

    恐怖情人家暴女友 還強迫吃狗屎再將狗殘忍殺害
    還清白！小甜甜被控虐狗 親曬動保處照片澄清
    2023/05/19 11:06

    還清白！小甜甜被控虐狗 親曬動保處照片澄清

    獲獎雙基金穩中求利
    建置動保安全網 陳吉仲：7月起和衛福部交換家暴與虐待動物名單
    2023/05/10 10:07

    建置動保安全網 陳吉仲：7月起和衛福部交換家暴與虐待動物名單
    中市議員張芬郁籲建動物CSI 替受虐貓狗伸冤
    2023/05/03 14:51

    中市議員張芬郁籲建動物CSI 替受虐貓狗伸冤

    市府核心利多 水岸宅掀雙北移居潮
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播