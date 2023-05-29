桃市義民社福館完工 幼園、活動中心、公托及圖書館通通有

已經完工的「義民社福館」，未來將設有幼兒園、市民活動中心、公托中心、女兒館及市立圖書館義民分館。（記者陳恩惠攝）

2023/05/29 18:39

〔記者陳恩惠／桃園報導〕為提升平鎮生活圈的社福設施及圖書館普及化，桃市府斥資4億1950萬元，以營造鄰家書屋圖書館為理念，打造綜合性多功能館舍的「平鎮區市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程（義民社福館）」，日前完工並已取得使用執照，後續依程序辦理驗收及點交予社會、民政、教育等局處及市立圖書館，預計今年10月底前完成驗收點交，至於各空間啟用時間，視各使用單位視需求規劃開放期程。

工務局說明，市府團隊於平鎮區文化街、復旦路二段處，興建地上六層、地下一層的「義民社福館」，基地面積約1226餘坪，總樓地板面積達2194餘坪，內部空間規劃1樓為幼兒園、2樓為市民活動中心、3至4樓分別為公托中心與女兒館、5至6樓為圖書館義民分館，地下室設有停車場，將提供37席汽車及19席機車的停放空間，提供市民優質的學習閱覽空間及便利環境。

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義民社福館外觀以白色格柵形塑書架意象，大面窗戶之設計，引入自然光，打造明亮大方的複合式多元館舍，並規劃綠蔭樹影之人行步道空間、無障礙環境設施等，建構優質的都市風貌及友善城市，串聯鄰近1895乙未保台紀念公園、義民公園及褒忠祠文化園區，強化與都市環境之融合，打造舒適、休閒、友善、親切的綠帶城市。

位於桃園市平鎮區文化街、復旦路二段口的「義民社福館」已經完工，預計今年10月底完成驗收點交後，將分別交予社會、民政、教育等局及市立圖書館使用。（記者陳恩惠攝）

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