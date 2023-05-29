國科會提4大市場策略 太空產業產值2029年拚兆元

太空中心副主任朱崇惠。（記者楊媛婷攝）

2023/05/29 18:00

〔記者楊媛婷／台北報導〕國科會今（29日）召開第5次委員會議，提報內容包含「台灣太空科技發展」，太空中心副主任朱崇惠表示，目前國內太空產業相關產值2158億元，力拚2025年產值再增800億元達3千億元，2029年太空產業產值拚兆元。

國科會今召開的委員會議，國科會提報台灣太空科技發展，將鎖定衛星製造、發射服務、地面設備、應用服務4大市場；朱崇惠進一步說明，衛星製造方面部屬用雷射光通訊為骨幹的三大星系（光學監測衛星、SAR遙測衛星、低軌通訊衛星）來建立我國太空自主技術能量，透過育成衛星系統新創公司，串聯上中下游產業外，也加強跨產業的橫向合作，並透過國產衛星計畫提供飛試驗證，建立自主衛星供應鏈，打入國際衛星產業鏈。

請繼續往下閱讀...

地面設備部分將發展遙測與通訊可移動式地面設備，並開發多模多軌衛星服務所需新世代地面設備，也指出全球低軌通訊衛星發展也帶動國內相關產業產能成長，朱崇惠表示，國內已有46家廠商打入國際供應鏈，目前地面設備的產值已到2129億元，目標2025年太空地面設備產值可再增加800億元，整體將達3千億元規模。

至於發射服務部分，將升級旭海短期科研毀建發射場域，將會建造專用建築物取代現在只能用臨時帳棚的窘境，建築物落成後將提供發射團隊作為中控場地；另外國家發射場域也積極選址中，期待能於2023年底前完成選址規劃，國科會主委吳政忠日前透露發射場域可能會在屏東或台東，到底場域會在哪邊備受關注，國科會副主委林敏聰表示，因廠址可能會在原住民族區域，而依照原住民基本法，都要經過原住民族的同意跟協商，另還需考量在地、技術等需求，必須達到共識後才能對外公布。

最後應用服務面向，朱崇惠表示，現今生活和科技已愈趨密切，將透過公部門應用來推動民用，包含國土規劃、觀測衛星影像加值服務，還有無人機、海事、防災等通訊應用。

至於原本預定於今年7、8月升空的獵風者衛星確切發射日期為何？朱崇惠表示，目前尚未收到法國亞利安太空公司通知，不過依照規畫，今年下半年獵風者衛星就會發射。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法