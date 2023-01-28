初八冷颼颼 明晨下探6度

未來一週溫度預測。（氣象局提供）

2023/01/28 20:42

〔記者丁奕／台北報導〕明（29日）初八天氣一樣冷颼颼，氣象局預報員趙竑指出，雖冷空氣最強的時間點已經過去，但寒流仍影響全台，明晨西半部、宜蘭約八到十度，其他地區十一至十二度，近山區平地及河谷會再低一、兩度，下探六度。 預計後天下週一可以回溫。

趙竑表示，明白天較昨日溫暖，北部、宜蘭、花蓮白天最高溫約十五至十七度，其他地區約十八至廿二度，但清晨溫度仍低，民眾要注意保暖。

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氣象局針對全台廿二發布低溫特報，除嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣是黃色燈號有十度以下氣溫發生的機率外，其餘十七縣市為橙色燈號，有六度以下氣溫或持續十度左右氣溫發生的機率。

明日起水氣減少，白天可望有暖陽露臉，趙竑指出，明天天氣較好，各地大多都能看到陽光，僅剩東半部有零星飄雨，而也因水氣變少，高山較無降雪機率。

趙竑指出，後天就將擺脫寒流影響，但溫度回溫沒那麼快，受風力弱、水氣少影響，輻射冷卻明顯，因此後天清晨溫度仍低，西半部、宜蘭約十至十二度，其他地區約十三至十四度；白天回溫較明顯，北部、宜蘭、花蓮可回至十七至十九度，其他地區可回至廿二至廿三。

低溫來襲，氣象局提醒，民眾要加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；也要預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，注意兒童、老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節；農作物及水產養殖業注意寒害。

未來一週水氣預測。（氣象局提供）

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