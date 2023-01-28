模擬聯合國會議 9校75高中生全英語發言

2023年南光模擬聯合國會議有南部9校75位學生參與，以全英語探討北極海航線、阿拉伯之春議題，培養學生國際觀。（南光高中提供）

2023/01/28 18:41

〔記者楊金城／台南報導〕在春節期間，學生學習也不間斷，台南新營區南光高中今天（28日）起舉辦為期兩天「2023年南光模擬聯合國會議」的活動，有南部9校75位學生參與會議，探討北極海航線、阿拉伯之春議題，培養學生立足台灣、放眼世界的國際觀，會議以全英語進行討論。

模擬聯合國會議包括南光高中、高雄鳳山高中、台南二中、聖功女中、瀛海中學、新營高中、興國中學、長榮中學、嘉義女中共75位學生代表參與。

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活動舉辦兩場會議，一為經濟社會理事會（ECOSOC）探討北極海航線議題；另一場為社會文化人權理事會（SOCHUM）探討「阿拉伯之春」浪潮後，對於中東、北非、及中亞地區威權主義盛行的擔憂。

整個會議由南光學生社團「模擬聯合國社」學生主導籌辦，從文宣設計到資訊傳播，從議題規劃到會議主持，皆由學生一手包辦，展現多元學習成果。

「模擬聯合國」由學生模擬各國代表進行聯合國各種組織會議議程，透過語言探索異國文化，進行跨文化反思，提升社會參與並培養國際觀，希望學生對於國際事務能更進一步關心與了解，並藉此訓練語言表達及辯論等能力。

活動總召之一，南光中學蕭冠瑜表示，透過此活動除了讓社團成員學習如何舉辦一場模擬聯合國會議活動，也讓各校社團有機會互相切磋與交流彼此思維。會議中所有與會成員皆必須穿著正裝，進行全英會議的交流。

擔任模聯會議秘書長的瀛海中學何亞俊說，各校成員參與這次的活動皆勇於展現自信與熱情，提升對國際議題的關注，喚醒國際意識。

南光校長洪丙丁指出，舉辦模擬聯合國會議在將學習場域變大，不再侷限於課本，學校把世界拉進教室，期望拓展學生國際視野和認識國際關係，鼓勵學生社會參與，以多元角度看世界，是非常有意義的活動，未來將延續此特色課程。

2023年南光模擬聯合國會議有南部9校75位學生參與，以全英語探討北極海航線、阿拉伯之春議題，培養學生國際觀。（南光高中提供）

2023年南光模擬聯合國會議有南部9校75位學生參與，以全英語探討北極海航線、阿拉伯之春議題，培養學生國際觀。（南光高中提供）

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