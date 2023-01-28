錢丟了就跑！神祕客豪捐10年身分無人知 家扶義賣燈籠緊盯

彰化家扶高級專員林滿麗（左）今天在家樂福彰化市分店義賣燈籠，不少親子一起響應愛心。 （記者湯世名翻攝）（記者湯世名攝）

2023/01/28 17:48

〔記者湯世名／彰化報導〕丟了就跑！彰化家扶中心義賣古早燈籠，每年元宵節前夕都會獲得「神祕客」豪捐大筆現金，少則3萬6000元，最多則高達6萬元，至今已連續捐出10年，卻沒人知道其性別、長相。家扶主任王震光說，這位「神祕客」每次都是把錢「丟了就跑」，卻從未拿過燈籠，只知「神祕客」通常在元宵節前1天或當天會來捐款，他們將全程緊盯，希望能當面向這名「神祕客」表達感謝。

彰化市民族路、曉陽路口義賣攤位，是全縣38個義賣燈籠據點中第一個成立的，至今第28年，從10年前起，每年元宵節前夕都會獲得1名「神祕客」豪捐大筆現金，卻沒人知道性別、長相，只知道每年在清點捐款金額時，總會發現捐款箱有一包大疊現金的大紅包，讓志工相當感動。去年元宵節下午捐款時間即將截止之前，「神祕客」騎機車戴安全帽全身包緊緊，把包著5萬500元現金的廣告單丟入捐款箱後就跑，家扶志工還來不及反應，神祕客已不見蹤影。

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據彰化家扶中心統計，前兩年義賣燈籠所得共約280餘萬元，去年則成長到320餘萬元，今年從17日起到今天義賣所得共35萬餘元，先前除了有彰化家扶永久認養人賴建旺伉儷以女兒名義，大手筆捐出10萬元現金，另有租車業者也是每年大手筆捐出10萬元。此外，今天家樂福彰化市分店長陳晉熙也號召同仁一同響應，並於店裡循環廣播，邀請顧客前來買燈籠捐款。

彰化家扶中心主任王震光說，今年春節連假長達10天，期間又有低溫警報，他們決定提早在1月17日開賣，並在和美鎮率先登場，希望為家扶兒籌得更多新學期的獎助學金。1月30日上班日全縣38個據點同步開賣，義賣時間將於2月5日元宵節晚間截止，希望大家發揮愛心，為家扶兒籌得更多新學期的獎助學金。

彰化家扶中心主任王震光（中）今天在家樂福彰化市分店義賣燈籠，有兒童大方響應愛心。 （記者湯世名翻攝）（記者湯世名攝）

家樂福彰化店長陳晉熙（右4）號召同仁一同響應家扶義賣燈籠，並於店裡循環廣播，邀請顧客前來愛心響應。（記者湯世名翻攝）（記者湯世名攝）

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