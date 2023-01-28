境外移入病例攀升 指揮中心︰出國返台人數激增「日本最多」

今天的境外移入病例數也是自本週一以來最多，中央流行疫情指揮中心指出，這可能跟近日出國旅遊返台人數大增有關。示意圖與新聞事件無關。（資料照）

2023/01/28 15:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情升溫，今天的病例數是春節假期來新高，而今天的境外移入病例數也是自本週一以來最多；中央流行疫情指揮中心指出，這可能跟近日出國旅遊返台人數大增有關，以昨天（27日）入境人數4萬多人中，光是日本返台者就有1萬4千多人佔單國最多。

今天新增2萬7159例本土個案及285例境外移入病例，與本週一起單日僅100多例境外移入人數差距蠻大。指揮中心發言人莊人祥說，這週陸續有許多出國旅遊的國人陸續回國，通常回國後不久若確診，在醫師協助判定下會列為境外移入病例。

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目前已經沒有做疫調，因此境外移入病例未列出來源國家。莊人祥說，僅有從中國入境的旅客會做唾液篩檢和病毒定序，若確診就會直接列為境外移入病例，每天從中國入境旅客確診數都有公布。

莊人祥指出，以昨天（27日）為例，入境4萬1千多人中，較多是從日本返台，高達1萬4千多人，因假期快要結束，應該會有越來越多國人陸續返台，呼籲返台民眾做好「0+7」天的檢疫措施，領取的快篩試劑要按這規定自我快篩，「沒有強制居家檢疫了，要依照指示快篩」。

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