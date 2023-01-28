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    桃機春節連假日均客運量7.1萬人次 較去年同期增27倍

    王國材今視察桃機第二航廈營運控制中心，慰勉值班同仁犧牲假期維持機場正常運作，並致贈春節紅包。（桃機提供）

    王國材今視察桃機第二航廈營運控制中心，慰勉值班同仁犧牲假期維持機場正常運作，並致贈春節紅包。（桃機提供）

    2023/01/28 14:09

    〔記者丁奕／台北報導〕春節連假即將結束，交通部長王國材今（28）日也至桃園國際機場及民航局飛航服務總台桃園機場塔台視察。桃園機場公司指出，今預估客運量約為8萬4799人次、航機起降411架次，為春節疏運期間最高峰日，今年春節疏運起始日至初五（26日）平均每日客運量為7萬1010人次，較去年同期增加近27倍。

    王國材在桃園機場公司董事長林國顯、民航局飛航服務總台總台長黃麗君等人陪同下，先後視察桃園機場塔臺及營運控制中心等處，詳細瞭解航機運作、出入境與檢疫措施及聯外交通等運作情形。

    王國材部長表示，今年是國門解封後第一個春節假期，航班及旅客都大幅增加，考驗過去桃園機場CIQS（海關、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安檢及航空保安）、航空、地勤、商業服務、交通運輸等應變能量，王部長同時也針對未來機場發展走向、園區用地規劃等議題與林國顯、黃麗君進行討論與意見交流。

    機場公司預估，整體春節疏運期間客運量將達88萬296人次，航機起降4768架次。為加速出入境通關與疏運效率，機場公司也呼籲旅客善用智慧化服務、多加搭乘大眾運輸工具以及遵守相關出入境規定。

    王國材（右二）今視察桃園機場塔臺，瞭解桃園機場春節疏運期間航機運作情形。（桃機提供）

    王國材（右二）今視察桃園機場塔臺，瞭解桃園機場春節疏運期間航機運作情形。（桃機提供）

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