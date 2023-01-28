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    小巧又精緻 竹市「新富町燈節」展至2/25

    新竹市文雅里城北街北星福德宮新富町燈節，今年是連續第3年舉辦。 （里長朱毅提供）

    新竹市文雅里城北街北星福德宮新富町燈節，今年是連續第3年舉辦。 （里長朱毅提供）

    2023/01/28 13:47

    〔記者洪美秀／新竹報導〕已打出名號的新竹市文雅里城北街北星福德宮新富町燈節，今年是連續第3年舉辦，里長朱毅說，今年新富町燈節從小年夜、20日開始，展到2月25日，雖然今年燈節規模縮小，僅80盞燈籠，但因疫情解封，民眾出遊意願大增，新富町精緻小巧的燈節仍吸引不少民眾來賞燈，感受獨特的在地燈節文化。

    新竹市文雅里日治時代稱「新富町」，里長朱毅說，2年前配合台灣燈會在新竹發起舉辦「新富町燈節」，活動大受好評，去年向民間企業募款擴大舉辦，透過彩繪燈籠徵件比賽展出500多盞燈籠，搭配竹架工藝妝點街道，成為竹市頗具知名度的小巧燈節。

    朱毅說，今年文雅里新富町燈節延續前2年形式，但因去年底選舉關係、無法舉辦徵件比賽，縮小到僅有80盞燈，多由社區發展協會來籌辦張羅，雖規模縮小，但配合兔年，社區媽媽依然彩繪多盞燈籠，要讓民眾漫步城北街時，感受濃濃年味。

    此外，城北街北星福德宮參與文雅里富町燈節，在廟旁牆面打造一片紅色燈籠牆，增添燈節更有喜氣，燈節從20日小年夜點燈，過年期間已吸引不少民眾來城北街走春，加上疫情解封，賞燈人潮比去年多。

    朱毅說，文雅里新富町燈節每晚5點半亮燈一路到晚上9點，地點在城北街137巷。活動期間將持續到農曆2月6日（國曆2月25日），歡迎民眾把握時間來賞燈，明年也會爭取經費，恢復燈籠徵件比賽，讓新富町燈節成為竹市的特色。

    已打出名號的新竹市文雅里城北街北星福德宮新富町燈節，今年是連續第3年舉辦。 （里長朱毅提供）

    已打出名號的新竹市文雅里城北街北星福德宮新富町燈節，今年是連續第3年舉辦。 （里長朱毅提供）

    新富町燈節連續第3年舉辦，從小年夜、20日開始，展到2月25日。 （里長朱毅提供）

    新富町燈節連續第3年舉辦，從小年夜、20日開始，展到2月25日。 （里長朱毅提供）

    新富町燈節連續第3年舉辦，從小年夜、20日開始，展到2月25日。 （里長朱毅提供）

    新富町燈節連續第3年舉辦，從小年夜、20日開始，展到2月25日。 （里長朱毅提供）

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