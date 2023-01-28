新北燈會巧虎家族、好想兔見面會登場 明發3千份好運兔小提燈

新北市政府將於1月29日在新北燈會現場發送3000個新北「好運兔」小提燈。（圖由新北市民政局提供）

2023/01/28 13:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕2023年新北燈會開幕以來好評不斷，設置超萌的主燈太空兔，今（28日）、明（29日）2天有最受小朋友喜愛的可愛巧虎家族及人氣line貼圖「好想兔」見面會，明天將發送3000個新北「好運兔」小提燈，歡迎民眾一起提燈籠、逛燈會，感受濃厚的春節氣氛。

新北市民政局長柯慶忠表示，新北燈會表演活動週週精彩，今天邀請卡通人物巧虎及兔子琪琪、舞工廠踢踏舞、馬戲之門及弗莎巴西打擊樂與花車巡遊表演，明天還有人氣line貼圖「好想兔」見面會、蓁蓁姐姐帶來「啦啦蹦家族唱跳秀」以及缺席舞團輪番演出。

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此外，新北「好運兔」小提燈的兔子身形圓潤，繪有幸運草圖案，象徵幸運幸福、多子多孫、事事圓滿，共有2款造型、玩法多變，一款可當提燈及造型兔帽，抽拉前腳兔子耳朵會前後擺動，另一款可在聚寶盆中種蘿蔔，代表採收好彩頭，還可成為手拉車、投石器、蹺蹺板等玩具，走到哪玩到哪，並以手機、手電筒等燈具做為光源，兼顧環保、傳統及趣味。

民政局表示，明天下午2點30分開始提供限量150個空白小提燈彩繪，讓親子發揮創意，設計專屬的獨特提燈；下午4點30分起，燈會服務台發送好運兔小提燈，限量3000個，並邀請紙藝大師洪新富現場組裝教學。

新北市政府也推出限量特別版的「開運兔寶寶」小提燈，身著財神裝、手持金鏟子，象徵「兔吉利來（鏟（凸）錢進來）」，結合存錢筒玩法，祝福民眾好運（好孕）跟著來，兔年賺飽飽，將在2月4日晚上7點30分在新北燈會服務台發送，限量1000個，並邀請懷有兔寶寶的民政女神廖庭瑩代言。

各區公所預計2月3日、4日以多點、多時段方式發放新北好運兔小提燈，無法現場領取者，可於1月29日起至民政局官網下載小提燈圖檔，依圖示或觀看教學影片，闔家手作共享親子時光。小提燈發送及燈會假日表演活動資訊可上新北市政府民政局官網查詢。

新北燈會安排精彩的節目表演，帶來歡樂的春節氣氛。（記者賴筱桐攝）

新北市政府推出限量特別版的「開運兔寶寶」小提燈，並邀請懷有兔寶寶的民政女神廖庭瑩代言。 （圖由新北市民政局提供）

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