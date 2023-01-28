上午僅國5北向較壅塞 高公局估下午5處地雷路段

春節連假倒數第二天，國道5號28日仍陸續有收假北返車潮，不過因連假日期長分散車流，國5坪林、石碇路段車流大致順暢。（記者廖振輝攝）

2023/01/28 12:37

〔記者丁奕／台北報導〕春節連假即將收假，今（28日）初七截至上午11時，國道全線交通量為29.2百萬車公里，高公局預估今日交通量為100百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至頭城，其餘路段大致均能維持行車順暢，也預判下午有5處重點壅塞路段。

高公局預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段。

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今上午國道也有多起事故，但對車流影響不大，高公局指出，上午7時13分於國1南向156.6公里處發生1輛大貨車及1輛小客車追撞事故，占用外側車道，於上午7時31分排除；8時54分於國1北向2.5公里處發生1輛小客車自撞事故，占用內側車道，於上午9時3分排除；10時23分於國8東向12.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，於上午10時42分排除，3起事故均於20分鐘內儘速排除，僅對車流稍有影響。

高公局提醒，民眾行車前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全；另請務必養足精神，避免疲勞駕駛及酒駕，注意車前狀況並保持行車安全距離。

今上午國1北向2.5公里，1輛小客車自撞事故，20分鐘內排除，僅稍微影響車流。（高公局提供）

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