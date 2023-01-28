國內航班春節疏運近17萬人次 載客率近7成

王國材（左二）今至松山機場視察，並慰勉人員辛勞。（民航局提供）

2023/01/28 12:21

〔記者丁奕／台北報導〕今（28日）已是大年初七，春節連假接近尾聲，民眾陸續返回工作崗位。民航局表示，春節期間，全台各機場國內線飛航2173架次，疏運旅客接近17萬人次，交通部長王國材今天也前往松山機場，除視察關心離島航線疏運情況，也慰勉春節期間辛勞的工作人員。

民航局長林國顯、松山站主任鄭堅中今也陪同王國材視察松山機場，民航局表示，松山機場國際及兩岸航線在春節期間共飛航192架次，載運近3.5萬人，平均載客率約78％。

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民航局統計，國內線各航線今年總共加開4波加班機，運能總計提供2982架次、288784個座位數，座位數較去年春節增加6.1％。

在運能妥適安排下，自1月19日起至1月27日，各機場國內線共計飛航2173架次，載運近17萬人次，平均載客率77％，平均每日約1.9萬人次，其中以初三的2.2萬人次最高。

王國材表示，春節為國人重要假期，隨著年假接近尾聲，疏運工作尤為重要，除應掌握各航空站旅客動態，適時協調航空公司增開加班機或啟動疏運應變計畫外，也要持續加強各項安全查核並協調CIQS、航空公司、地勤作業單位及商業服務業者，備妥足夠作業能量。

民航局指出，疏運期間雖有部分小離島，如蘭嶼、綠島、七美，因天候不佳有航班取消情形，但經航空站宣導改搭船班或於天候正常後以隔日航班疏運，皆無滯留旅客，整體國內線航空疏運情況良好。

王國材（左）今至松山機場視察，並慰勉人員辛勞。（民航局提供）

王國材（左二）今至松山機場視察，並慰勉人員辛勞。（民航局提供）

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