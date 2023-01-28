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    寒流發威！ 彰縣4人無呼吸心跳暴增1倍 51人掛急診

    寒流發威！彰化縣4人到院前呈OHCA無呼吸心跳，較昨天增加1倍，另有51人掛急診。（資料照）

    寒流發威！彰化縣4人到院前呈OHCA無呼吸心跳，較昨天增加1倍，另有51人掛急診。（資料照）

    2023/01/28 09:41

    〔記者湯世名／彰化報導〕寒流發威全台急凍！彰化縣短短1天內有55人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中4人到院前呈OHCA（無呼吸心跳）命危狀態，OHCA人數較昨天暴增1倍，是否因入冬後溫差過大造成，消防局強調無法判別。但醫師呼籲，今天白天仍相當寒冷，晚間甚至可能再次達到寒流等級，保暖很重要，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，一旦發現有身體不適，應儘速就醫。

    彰化縣消防局統計，27日早上8點到28早上8點，短短24小時內，全縣共55件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有4人（3男、1女）經緊急送醫急救，仍處於到院前無呼吸心跳的命危情況，年齡最大的是86歲，年齡最小的僅有55歲，是否因天冷導致OHCA，救護人員無法判別，有可能是天冷釀心肌梗塞。OHCA人數達4人，也比昨天增加1倍。

    寒流來襲，儘管無法確認這55人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，連日來日夜溫差過大，尤其是今晚仍是愈晚愈冷的跡象，氣溫甚至可能降至10度上下，提醒家中若有長輩應注意保暖，保暖衣物不可少，只要發現身體不適，就應盡快就醫，絕對不要拖延，以免延誤時機。建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時可迅速穿上，另可在床邊擺放保溫瓶，起床立即喝溫熱開水，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

    醫師也提醒，民眾若突然感到胸悶、胸痛、冒冷汗或四肢冰冷，可能是急性心肌梗塞發作，若出現肢體麻痺、半身不遂、意識模糊、嘴歪眼斜、步態不穩等症狀，可能是急性腦中風，需儘速就醫。

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