雲林四湖獼猴橫行！登供桌搜刮供品 企圖攻擊落單小女孩

潑猴闖入四湖海清宮，登上供桌，搶食信徒供品。（翻攝自臉書）

2023/01/28 08:34

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林猴滿為患，全縣20鄉鎮市幾乎都看得到台灣獼猴的蹤影，而且膽子愈來愈大，日前四湖鄉三條崙地區就有一隻落單獼猴，不僅闖入海清宮，登上供桌搶食信徒供品，還傳出曾企圖攻擊落單小女孩，橫行霸道，縣府農業處雖已前往誘捕，但猴子相當聰明，看到籠子就跑掉。

雲林縣山區鄉鎮猴群甚多，其中林內鄉淵明國中及林中國小，幾乎每天都有猴群侵入校園，趕也趕不完，天天上演人猴大戰，海區鄉鎮則是偶有落單猴子出沒，甚至爬入民宅。

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海清宮主委蘇金志指出，這隻猴子已造成居民、香客的困擾，完全沒在怕人，直接爬上供桌，拿起信眾拜拜的供品就吃，如入無人之地；縣議員蘇國瓏表示，這隻猴子連日到海清宮，當信徒供品是歐式自助餐，吃得旁若無人，廟方驅趕後，還會再回來，還會佯裝作勢要攻擊信徒。

蘇國瓏表示，台西、麥寮、四湖與口湖都曾發現猴子蹤跡，可能都是同一隻，除會侵入民宅偷吃東西外，春節期間則遊走在海水浴場與海清宮，日前曾企圖攻擊一名小女孩，幸好小女孩的祖父及時發現，大聲喝斥才嚇走這隻潑猴，小女孩並沒有受到傷害，不過已經造成居民人心惶惶。

縣府農業處副處長蔡耿宇表示，針對這隻獼猴，森林保育科已多次派員前往誘捕，但猴子相當聰明，看到籠子就跑掉，將會再與地方共商對策；他也籲請民眾，切勿任意飼養野生動物，以免造成地方困擾。

潑猴闖入四湖海清宮，登上供桌，搶食信徒供品。（翻攝自臉書）

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