寒流來襲全台發低溫特報 雲林出現6.3度低溫

今天受寒流影響，天氣非常寒冷，氣象局對全台發布低溫特報，並對桃園以南等14縣市發布陸上強風特報，各地都有局部10度以下低溫。（資料照）

2023/01/28 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕今天受寒流影響，天氣非常寒冷，氣象局發布低溫特報，並對桃園以南等14縣市發布陸上強風特報，各地都有局部10度以下低溫，今晨本島平地最低溫出現在雲林林內僅6.3度，北台灣白天高溫僅10到12度，北部及東北部2000公尺以上高山則有零星降雪的機會。

中央氣象局指出，今天天氣非常寒冷，氣象局對全台發布低溫特報，其中嘉義以北16縣市為「非常寒冷」的橙色燈號，嘉義以南及台東縣等6縣市為「寒冷」的黃色燈號，各地都有局部10度以下低溫，台南以北及宜蘭、花蓮更有6度以下或持續10度左右低溫發生的機率，白天北台灣溫度回升，但幅度相當有限，高溫只有10到12度，其他地方高溫也比昨天低，中部及花東約14到17度，南部則在18到21度，雲林以南日夜溫差較大。

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各地天氣方面，今天水氣減少，除了基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區仍有局部短暫雨外，其他地區為多雲到晴。北部及東北部2000公尺以上高山有零星降雪的機會，行經山區道路請慎防積冰或路面濕滑現象。

沿海天氣方面，今天風力明顯偏強，桃園至台南、東部沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，桃園至彰化地區、基隆北海岸、東北部、東南部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，浪高可以來到3至5公尺；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環保署空氣品質預報資訊，今日受寒流影響，環境風場為偏北風，仍可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區。其中高屏位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，彰化至雲嘉南地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，明天（週日）寒流會持續影響，夜間、清晨配合輻射冷卻效應，各地天氣非常寒冷，白天高溫較前一天高，但北台灣仍偏冷，中南部日夜溫差大。

下週一至下週三（本月30日至2月1日）寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，但輻射冷卻仍明顯，清晨氣溫還是偏低，西半部日夜溫差大。下週四、下週五（2月2日、3日）受東北季風增強影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 8 ~ 10 9 ~ 15 12 ~ 19 10 ~ 14

受寒流影響，今天天氣非常寒冷，氣象局對全台發布低溫特報，其中嘉義以北16縣市為「非常寒冷」的橙色燈號，嘉義以南及台東縣等6縣市為「寒冷」的黃色燈號，各地都有局部10度以下低溫。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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