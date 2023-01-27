老公外遇被抓包逼離婚 她堅持不簽字 網大挺：先不要離！

原PO原本擔心小孩還小，就沒有名正言順的爸爸，先是請他們分手，沒想到老公竟回「我去跟她討論看看」令原PO傻眼不已。

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爾後原PO在老公與小三講電話時質問女方到底為什麼要這樣，原PO更指出，「我先生還曾經介紹我們認識，那時候我還在懷孕，一看到那女的就讓我覺得她不是清白正直的人」沒想到小三竟說自己很喜歡原PO老公，更表示自己還想跟他在一起。此話一聽令原PO直呼「現在小三到底是有多可怕」！

原PO表示，女方年紀很輕，才大約20初頭，理智一直很清醒的知道始作俑者是男生，所以從頭到尾罵都只對著老公罵，從沒去罵過小三。結果老公竟跟她說：「妳知道她（小三）現在還在幫妳說話嗎？」爾後老公更稱小三被嚇到、精神不正常，更令原PO氣憤表示「當你被人揍了之後，對方再來幫你秀秀就會好了嗎？精神要先不正常的應該是我吧？她到底在湊什麼熱鬧」？

接下來的日子老公每天不斷地逼迫她離婚，原本一開始原PO也想死心離婚，但後來想想其實就算不離也跟現在的生活沒兩樣，老公本就因工作關係不常回家，而且自己也有能力養得起小孩，「反正現在他就想跟小三在一起，那我還不如繼續蒐證比較開心」。

原PO表示，「反正現在先生就想逼我離婚然後讓小三做兒子的後媽，真的是這個年把我嚇慘，越逼我我越不想離，反正也有證據可以告他們，總之就是這個小三真的恐怖到讓我嚇到、內心陰影很重，不過為了我兒子我會堅強的」。

文章一出後立刻引起網友熱議，許多人佩服原PO的勇氣並支持她。「加油，打爆那對狗男女，不能把小孩給那對狗男女」、「一定要先提告民事求償」、「知三當三的最不要臉」、「該有的贍養費和賠償拿好拿滿」、「老婆懷孕不適還敢在外面找小三的渣不要也不可惜」、「能讓他淨身出戶最好，你陪她辛苦得到的，憑什麼留給小三享受」、「千萬別離，先告到這對姦夫淫婦有法院認證，這樣以後的人好上系統查到他們」。

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