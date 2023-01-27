晉升最黑媳婦！過年未回婆家遭要求道歉 老公神回「1字」婆婆跳腳

一名人妻在網路發文表示，今年初二因和老公一起回娘家所以沒辦法回婆家，沒想到婆婆隔天竟傳訊息要求他們道歉認錯，否則就要和老公斷絕母子關係。老公見狀後竟神回「1字」，就讓婆婆氣得跳腳，笑說「一切我都沒說到任何一句話，就直接黑化成最黑媳婦」。示意圖。（資料照）

2023/01/27 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕婆媳問題，自古以來始終難解。一名人妻在網路發文表示，和老公從認識到結婚已超過10年，但因婆婆認為自己搶走她兒子所以一直以來都很討厭她。今年初二因和老公一起回娘家所以沒辦法回婆家，沒想到婆婆隔天竟傳訊息要求他們道歉認錯，否則就要和老公斷絕母子關係。老公見狀後竟神回「1字」，就讓婆婆氣得跳腳，不僅大讚老公是神隊友外，也笑說「一切我都沒說到任何一句話，就直接黑化成最黑媳婦」。

一名人妻在Dcard 上發文表示，和老公從認識到結婚已經超過10年，這段時間婆婆都很討厭她，「理由是她覺得我搶走她兒子，以及她自己的婆婆也討厭她，所以她也要用相同態度對我」。且2年前的婚禮因當時疫情大爆發被禁止宴客所以沒辦成，思想傳統的婆家並自行腦補認為女方要退婚、看不起婆家，導致老公終於受不了和公婆大吵一架，之後她就再也沒有去過婆家，「因為公婆覺得一切都是我家的錯」。

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原PO表示，今年的年夜飯也只有老公獨自回去婆家，一開始並沒有感受到任何異樣，到了初二老公的哥哥問他今天要不要回家，老公則表示他們今天在娘家沒辦法回去。結果隔天就收到婆婆傳給老公的訊息，婆婆稱要他們道歉並承認自己的錯誤，否則就要斷絕母子關係，沒想到老公竟只回覆一字：「好」，令婆婆看了媽氣得跳腳，還不斷情緒勒索。原PO開心表示，「一切的一切我沒說到任何一句話，就直接黑化成最黑媳婦」。

文章一出後，許多網友紛紛大讚「笑死，那個『好』也太帥了」、「隊友好讚」、「有這種家人，不這樣做根本沒有辦法捍衛自己的小家庭」、「那個『好』你們可以寫在四方紅紙上然後貼在門上」、「恭喜黑化！」。

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