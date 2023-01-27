火鍋菜盤竟出現「肥大活蛞蝓」！網警告：誤食恐出人命

過年期間和家人到台東知名連鎖火鍋用餐，乍看之下為一盤可口的菜盤，沒想到裡面竟暗藏一隻「肥大活蛞蝓」。（圖擷取自Dcard）

2023/01/27 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕冷冷的天氣許多人喜歡吃火鍋暖暖胃。近日一名女網友發文控訴，過年期間和家人到台東知名連鎖火鍋用餐，卻在菜盤驚見一隻「肥大活蛞蝓」，並控訴告知服務生後也只說明「可能從菜裡面跑出來的吧」，後續處理態度令原PO氣憤控訴，用餐體驗非常差勁！

一名女網友在DCARD上發文表示，近日至台東知名連鎖火鍋店用餐，卻遇許多狀況。從一開始在點菜時，原PO餐都還沒點完服務生卻急著想走，且餐點頻頻被遺漏，向服務生反映卻被敷衍，直過1個小時服務生才過來確認餐點是否已經上齊。「剛剛在前面反應的時候，應該就要來對單了吧，過了1個小時後再來對單來得及嗎？從這過程中看得出來，非常不專業，真的非常需要加強」。

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等待將近1小時又20分，餐點才陸續上齊。正當原PO準備大快朵頤時，妹妹無意間發現菜盤裡有東西在蠕動，竟驚覺菜盤裡有一隻又大又肥的「活蛞蝓」，詢服務生菜盤上這麼明顯的位置有一隻蛞蝓卻都沒發現，服務生竟回「可能是自己從菜裡面跑出來吧」，且服務生第一時間得知竟不是先將餐點拿走，而是說等一下就又去做其他事，令原PO無言表示，「如果是小隻菜蟲就算了，大家都能體諒，但是一隻洗菜、擺盤、上菜就能發現的大隻蛞蝓，卻沒任何一個人發現，認真懷疑是不是沒有在洗菜？」

原PO表示，可以體諒過年期間生意忙碌，「想要快，但每一桌都東漏西漏，這樣更有效率嗎？我覺得沒有」且在菜盤裡發現蛞蝓後，在場沒有任何相關人員過來進一步了解狀況，甚至沒有一句道歉。「我敢說要是粗線條或者沒注意的人，肯定直接當香菇吃了。」如此糟糕的用餐經驗令原PO直呼「過年難得出來聚餐，被搞的心情有夠差，傻眼」。

文章發出後立刻引起網友熱議，許多網友表示「嘔嘔嘔好大隻，真的一不注意會以為是香菇」、「極度噁心，但牠真的長得好像香菇，面對這種嚴重的食安問題建議店家自行倒店」、「目前看到最噁心，而且還是活的，拜託倒店」、「超噁欸，直接反胃」、「超噁心，如果我遇到一定會直接哭出來」、「蛞蝓沒煮熟就吃好像會癱瘓欸，有什麼寄生蟲之類的」、「好恐怖…真的還好有發現，然後很好奇為什麼會出現在裡面」、「超噁心⋯如果我遇到一定會直接哭出來」。

對此，也有網友補充解釋此事件的嚴重性。「這真的是很嚴重的食安問題，還好你們發現，不然一不小心可能出人命」、「蛞蝓這類的軟體動物，很有可能是廣東住血線蟲的宿主，單純碰到就可能感染，而造成腦膜炎了，請注意這幾天自己身體的狀況，尤其是腦部，否則一旦感染廣東住血線蟲的話，是有可能要人命的。」根據衛福部疾病管制署資料顯示，廣東住血線蟲感染人類的主要途徑，是經由食用未煮熟受汙染或寄生之福壽螺、蝸牛或蛞蝓、受到幼蟲污染的水或生菜（沾染受感染蝸牛之黏液）等所致，寄生蟲常侵入腦部、脊髓等神經組織，造成各種神經學症狀。患者多半出現腦膜炎，以急性劇烈的頭痛最常見，也可能出現發燒、噁心、嘔吐、頸部疼痛、僵硬等症狀。如果侵犯眼球，會造成視力受損。感染的寄生蟲數量較多時，可能危及生命。

菜盤竟驚見一隻「肥大活蛞蝓」。（圖擷取自Dcard）

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