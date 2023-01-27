國寶級藝術家手繪兔子 高雄眷村民宿新年一房難求
2023/01/27 15:03
〔記者葛祐豪／高雄報導〕配合今年高雄燈會移師左營蓮池潭，左營建業與鳳山黃埔兩個眷村聚落，新年期間展開「眷春抓兔趣」系列活動，邀國寶級藝術家洪根深為癸卯黑兔年繪製6款紅包袋，眷村內的民宿新年更是一房難求。
高雄市文化局長王文翠指出，高雄眷村是全國唯一發揚「住」概念的眷村，黃埔、建業兩村共計擁有超過30家眷村民宿，是民眾體驗舊時光慢旅的好地方，懷舊氣息滿滿。今年從新春到元宵，民宿間間都幾近客滿，詢問度破表一房難求。
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左營建業與鳳山黃埔兩個眷村，從大年初一到元宵節（2月5日）舉行「眷春抓兔趣」活動，靈動的兔子燈散佈在眷村巷弄紅門間，建業在村內各處貼上屬於兔年的窗花，黃埔則在工作站準備兔年春聯DIY活動，讓民眾「左營找兔子窗花、黃埔DIY兔子春聯」，享受眷村兔年時光。
民眾將窗花春聯拍照上傳後，就有機會獲得潑墨國寶藝術洪根深的限定新年紅包。洪根深是開創台灣後現代水墨畫的國寶級藝術家，本身也是建業新村的駐村藝術家。
洪根深表示，為迎接兔年到來，以6句吉祥話創作6款水墨兔子畫作，其中「福兔迎祥」搭配兔子加官圖樣代表福氣祥瑞之氣、「鴻兔大展」以兔子畫圖取諧音鴻圖作為呼應、「兔飛猛進」兔子搭乘紙飛機翱翔天際進步之意，每款各展現兔子俏皮可愛姿態與新年吉祥寓意。
此外，高雄市文化局也於2月4、5日，舉行揉眷村饅頭、吃酒釀湯圓、眷村手作等一系列眷村元宵活動。