2023新北燈會點燈 熊猴森8大主題燈區、5大展演

金鐘視帝陳亞蘭的「嘉慶君遊新北燈會」為燈會活動拉開序幕。（記者翁聿煌攝）

2023/01/26 19:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕「2023新北燈會」26日在新北大都會公園熊猴森樂園登場，由新北市長侯友宜與藝人陳亞蘭等人共同啟動「兔來運轉」主燈，身

高8米、搭乘著飛碟的太空兔眨動雙眼，隨著音樂及燈光360度旋轉向觀眾打招呼，祝福民眾新的一年「Good luck to（兔） you」，萌翻全場。

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活動由金鐘視帝陳亞蘭的「嘉慶君遊新北燈會」拉開序幕，緊接著世界第1支玻璃投影舞蹈團體「空稜鏡」舞出光影幻化及知名藝人Hot Shock、高人氣饒舌歌手高爾宣演出，現場氣氛High到最高點，直播並吸引上千網友熱烈回應，還有媲美樂園等級的花車搭配弗沙巴西打擊樂團遊行踩街，與民眾近距離互動，為燈會現場帶來歡笑聲。

民政局長柯慶忠表示，8大主題燈區中主燈秀每天晚上6點到10點整點都會演出，「迎賓燈區」融入現場光環境呈現不同的風貌。

國際燈區今年首次邀請到日本東京都作品參展，以神社鳥居發想，懸掛於柱體間的是Tokyo品牌標幟的藍白燈籠及印上東京知名懷舊與新潮景點的布幕，展現東京多元的都市魅力。

國際知名建築大師隈研吾，將北海道第一高峰「旭岳」融於作品當中，還有大阪河內長野市、青森縣、千葉縣、香川縣琴平町、山口縣、宮城縣、秋田縣大仙市等，以及來自JR東日本飯店的睡魔花燈，共同點亮新北，一踏進神社入口就可感受濃濃東洋風情。

8米高的太空兔隨著音樂進行360度旋轉，為活動帶來高潮。（記者翁聿煌攝）

新北燈會主燈太空兔，在燈光包圍下，閃亮耀眼，吸引民眾拍照合影。（記者翁聿煌攝）

國際燈區今年首次邀請到日本東京都作品參展，以神社鳥居發想，有瞬間到日本的奇妙氛圍。（記者翁聿煌攝）

來自JR東日本飯店贊助的睡魔花燈，有著奇幻的東洋文化魅力。（記者翁聿煌攝）

新北大都會公園成排的各式花燈，為民眾指引觀賞的路線。（記者翁聿煌攝）

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