屏東王爺奶奶「回娘家」忙施神威 今起轎遶境巡男丁懸鳳燈賜平安

縣長周春米與立委鍾佳濱恭請神明上轎並點燃起馬炮，「巡男丁懸鳳燈」平安遶境展開。（記者陳彥廷攝）

2023/01/26 19:39

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣九如鄉三山國王廟的神明王爺奶奶在過年期間有個很特別的習俗，與信徒一樣要「回娘家」，回娘家後還得施展神威庇佑鄉里，今天初五是展開「巡男丁懸鳳燈」平安遶境，由屏東縣長周春米、立委鍾佳濱恭請王爺奶奶上轎後展開巡庄，神轎到了有新生兒的民居即停下，還請新生兒觸摸神轎祈求平安健康長大。

相傳王爺奶奶原為麟洛鄉的女子徐秀桃，在九如鄉三山國王廟大王爺的某次出巡行程中，是一見鍾情，進而譜出人神戀曲，大王爺也降旨九如信眾應雕刻金身恭奉而成為王爺奶奶，兩庄因神人聯姻交往漸密，王爺奶奶大年初二也如同民眾般，維持「回娘家」（俗稱轉後頭）習俗，長年下來不僅化解兩庄的閩客干戈成為玉帛，罕見的習俗也經登錄為屏東縣的文化資產。

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王爺奶奶初二回娘家不得閒，今天由她回鄉落居的麟洛鄉鄭成功廟舉行巡男丁懸鳳燈平安遶境，地方民俗宗教盛事，縣長周春米前來恭請神明上轎並點起馬炮，象徵遶境活動盛大展開。

在一早的寒風中，神轎在浩浩盪盪地在鑼鼓聲中出發，縣長周春米與王爺奶奶，立委鍾佳濱與大王爺一起巡境麟洛鄉，盼神威庇佑全庄，神轎來到新生兒家戶前停下，讓民眾參拜、進獻，還請新生兒觸摸神轎祈求平安健康長大，接著再由新生兒觸摸轎子，保佑健康平安長大，場面溫馨感人。

鄭成功廟主委黃展鵬表示，早年兩性平權觀念較缺乏，僅有到男丁家送新丁粄習俗，現在觀念進步了，也加入懸鳳燈的巡女嬰，還會致贈小一號的「結衫帶」，把100元折成扇形掛在小朋友身上，象徵添福添壽，為孩子祈福。

周春米說，九如王爺奶奶「轉後頭」是屏東年節中極具獨特年味的習俗，今明兩天則還有巡男丁懸鳳燈的遶境活動，去年有新生兒的家庭可向鄭成功廟的廟方或麟洛鄉村幹事登記報名參加遶境活動，還能在家中掛上燈籠，新丁家掛黃色龍燈，新女嬰家則是掛紅色鳳燈，轎班到各家戶前停留祈福，保佑孩童健康長大。

縣長周春米前來恭請神明上轎並點燃起馬炮，「巡男丁懸鳳燈」平安遶境展開。（記者陳彥廷攝）

王爺奶奶身上有許多信徒的結杉帶。（記者陳彥廷攝）

屏東「巡男丁懸鳳燈」平安遶境展開。（記者陳彥廷攝）

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