國道明天13處易壅塞路段 台61將封閉部分橫向路口

今15時03分國1南向314.2公里發生6小客車追撞事故占內線車道，導致車輛回堵。（高公局提供）

2023/01/26 19:34

〔記者丁奕／台北報導〕明（27）日為春節連續假期初六，高公局預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，同時預判13處易壅塞路段；公路總局也預測明日各觀光景點會有大量出遊車潮湧現，台61線也將實施時段性封閉部分橫向路口。

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

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明日國道相關疏導措施包括：15-20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局指出，今日15時03分於國1南向314.2里處發生6輛小客車追撞事故，占用內線車道，於15時34分排除，造成後方車流回堵8公里；15時25分於國1北向259.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於15時32分排除，造成後方車流回堵4公里。

公總預估，明日各觀光景點會有大量出遊車潮湧現，下午台61線香山到鳳鼻北向、竹南路段北向、台9線南迴公路北向預估會陸續出現車多壅塞狀況，請用路人出門前查詢交通狀況後選擇離峰時段或替代道路再出發。

公路總局針對台61線西濱快速公路北部主要的車多路段鳳鼻至香山（台61線與台15線共線路段）以及竹南路段，已規劃實施時段性封閉部分橫向路口；在台9線蘇花路廊北向部分，將時段性管制21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛路肩，請民眾配合相關管制措施。

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