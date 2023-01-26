明天寒流來報到！預計一路冷到連假結束

氣象局預測要到30日寒流才會減弱，31日溫度明顯回升。（氣象局提供）

2023/01/26 18:15

〔記者丁奕／台北報導〕今（26日）雖短暫回溫，但明初六又有寒流來襲，中央氣象局預報員趙竑表示，明晨降溫仍不明顯，各地約13-16度，但白天溫度回升不多，北部維持13-14度，其他地區最高溫僅約20度，會隨時間降溫，預計後天初七清晨北部、宜蘭溫度可降至8-9度，其他地區約10-11度，局部地區可能更低。

趙竑指出，明天這波寒流將一路冷到春節連假結束，直到30號上班日寒流才會減弱，不過預計30號當天回溫仍不明顯，要到31日才有明顯回溫，屆時各地最高溫可回至20度以上。

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趙竑表示，明初六水氣範圍擴大，北部、東半部、恆春半島都將有局部降雨，中南部則是多雲到晴。後天初七水氣將減少，唯東半部、大台北山區有局部短暫雨，轉為乾冷，偏乾的天氣預計可維持至2月1號。

趙竑指出，這波寒流強度與前幾天的寒流差不多，但前一波比較溼冷，這一波會較快轉乾，不過因明日水氣仍有水氣，預計北部、東北部2000公尺以上山區有機會降雪。

氣象局已針對台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及恆春半島發布陸上強風特報。趙竑提醒，這幾天因冷空氣影響，風力仍強，民眾外出需留意強風。

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