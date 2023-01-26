為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    明天寒流來報到！預計一路冷到連假結束

    氣象局預測要到30日寒流才會減弱，31日溫度明顯回升。（氣象局提供）

    氣象局預測要到30日寒流才會減弱，31日溫度明顯回升。（氣象局提供）

    2023/01/26 18:15

    〔記者丁奕／台北報導〕今（26日）雖短暫回溫，但明初六又有寒流來襲，中央氣象局預報員趙竑表示，明晨降溫仍不明顯，各地約13-16度，但白天溫度回升不多，北部維持13-14度，其他地區最高溫僅約20度，會隨時間降溫，預計後天初七清晨北部、宜蘭溫度可降至8-9度，其他地區約10-11度，局部地區可能更低。

    趙竑指出，明天這波寒流將一路冷到春節連假結束，直到30號上班日寒流才會減弱，不過預計30號當天回溫仍不明顯，要到31日才有明顯回溫，屆時各地最高溫可回至20度以上。

    趙竑表示，明初六水氣範圍擴大，北部、東半部、恆春半島都將有局部降雨，中南部則是多雲到晴。後天初七水氣將減少，唯東半部、大台北山區有局部短暫雨，轉為乾冷，偏乾的天氣預計可維持至2月1號。

    趙竑指出，這波寒流強度與前幾天的寒流差不多，但前一波比較溼冷，這一波會較快轉乾，不過因明日水氣仍有水氣，預計北部、東北部2000公尺以上山區有機會降雪。

    氣象局已針對台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及恆春半島發布陸上強風特報。趙竑提醒，這幾天因冷空氣影響，風力仍強，民眾外出需留意強風。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    初五全台皆可回至20度以上 桃園以南有暖陽相陪
    2023/01/26 10:04

    初五全台皆可回至20度以上 桃園以南有暖陽相陪

    震災的11年後 福島的復興現狀

    新驛站連結美景 超高景觀耐震宅現身
    生活今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播