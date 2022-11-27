桃園仙草花節開幕首日爆棚 10.5萬人次湧進紫色花田

桃園仙草花節紫色浪潮開幕首日即爆棚。（記者李容萍攝）

2022/11/27 19:45

〔記者李容萍／桃園報導〕號稱「台版普羅旺斯」，為期15天的「2022桃園仙草花節」，今起在楊梅休閒農業區（楊梅警分局上湖派出所對面）登場，總計12.5萬株桃園2號香華仙草花紫色花海浪漫綻放，今年主題「仙茶之舞」以時尚農業的美學概念，設計5大亮點裝置，適逢九合一選舉落幕，趁著陽光露臉的好天氣，浪漫紫色花田大爆棚，市府農業局統計，活動首日攬客共10萬5600人次造訪入園。

桃園仙草花節今年舉辦第4屆，主裝置「仙茶之舞」，象徵舞者以動感的旋轉舞姿，邀請民眾在仙草花田留下美麗倩影，活動會場5大裝置藝術除了主裝置，還有「仙茶聚」具象舞者翩然的身姿，歡迎遊客周周都來相聚；「仙茶亭」以竹編、仙草染材質，設計一葉仙草外觀，作為民眾休憩的空間；「仙茶色」以仙草染旗幟，隨著楊梅的風飄動，就像仙草茶冉冉上升的茶氣；「仙茶韻」則是展現仙草精緻化農業的一心四葉。

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包括市府副祕書長邱俊銘、農業局長郭承泉、楊梅區長邱世源、桃園市農會總幹事周宗維、楊梅區農會理事長鄭美英等人，今日下午齊聚桃園仙草花節舞台出席開幕式。

邱俊銘表示，今年桃園仙草花節與在地小農及行政院農業委員會水土保持局共同策劃「靚農好展攤」，精選20攤參與農創市集，除了攤位升級成小房屋造型，各攤主穿著訂製的仙草花節圍裙，要讓民眾感受本屆不同的文青魅力，也邀請楊梅火車站、富岡火車站前店家掛設飄揚的仙草花節三角旗幟，擴大仙草花節的活動視覺，讓遊客從下車開始便能感受桃園仙草花節的歡慶氛圍！

郭承泉也說，歷年楊梅區農會開發的仙草產品，將今年仙草花節活動重出江湖，像是仙草麵包、仙草吐司、仙草維也納、仙草茶糖、仙草牛軋糖等，以及最有名的仙草烏骨雞湯、新開發的仙草冰淇淋都在現場展售，遊客不容錯過。

楊梅警分局長洪志朋提醒，活動期間富岡火車站（平假日）、楊梅火車站（假日）有免費接駁車，會場周邊將進行交通管制，請遊客配合員警交管。

桃園仙草花節紫色浪潮開幕首日即爆棚。（記者李容萍攝）

桃園仙草花節主裝置「仙茶之舞」。（記者李容萍攝）

桃園仙草花節裝置藝術「仙茶韻」。（記者李容萍攝）

桃市府副祕書長邱俊銘（右3）等人主持桃園仙草花節開幕式。（記者李容萍攝）

紫爆的仙草花。（記者李容萍攝）

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