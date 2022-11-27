週一高溫上看30度 入冬以來最強冷空氣這天報到

氣象局指出，週一預估會是陽光露臉的好天氣，高溫上看30度，但晚間溫度會跌至21度左右，還是要留心日夜溫差。（資料照）

2022/11/27 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕明（28）日大多數地區會是晴到多雲、陽光露臉的天氣，高溫有望提升到30度，不過入夜後溫度會跌至21度左右，早出晚歸請留心溫差，避免受涼。

花東地區及恆春半島有零星短暫雨

中央氣象局預報，週一由於各地水氣、雲量持續減少，只有迎風面的花東地區及恆春半島有零星短暫雨；而在溫度方面，夜晚清晨仍有涼意，各地低溫約為21、22度，白天溫度暖熱，高溫約30度左右，中南部會再更高一些。

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天氣風險公司提醒，預估週一週二會是白天晴朗高溫的好天氣，但週三有一波冷空氣南下，強度是今年入冬以來最強的一波，屆時北東地區將顯著感受到降溫，估計空曠地區可能只會有15度。

紫外線指數方面，金門縣為中量級，其他縣市皆達到高量級。

空氣品質部分，28日環境風場為東南風。高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門為「普通」等級，中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

氣象局也提醒，週一清晨及夜間西半部地區、金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請多加注意。

週一高溫約30度左右，各地低溫則約21、22度，各地日夜溫差稍大。（擷取自中央氣象局）

紫外線指數方面，金門縣為中量級，其他縣市皆達到高量級。（擷取自中央氣象局）

空品方面，高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門為「普通」等級，中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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