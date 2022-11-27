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    12/1起戶外口罩鬆綁 莊人祥︰本週就會宣布

    明天專家會議擬討論12月1起戶外口罩鬆綁可能性，指揮中心發言人莊人祥表示，口罩解禁朝戶外若能保持社交距離免戴口罩，室內則維持戴口罩，開會後本週適當時機就會宣布。示意圖。（資料照）

    明天專家會議擬討論12月1起戶外口罩鬆綁可能性，指揮中心發言人莊人祥表示，口罩解禁朝戶外若能保持社交距離免戴口罩，室內則維持戴口罩，開會後本週適當時機就會宣布。示意圖。（資料照）

    2022/11/27 15:47

    〔記者邱芷柔、陳嘉怡／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情連續7週下降，明天專家會議擬討論12月1起戶外口罩鬆綁可能性，指揮中心發言人莊人祥表示，口罩解禁朝戶外若能保持社交距離免戴口罩，室內則維持戴口罩，開會後本週適當時機就會宣布。至於疫情趨緩，疫情記者會是否不再天天開，莊人祥則回應，明天看指揮官決定。

    衛福部長薛瑞元今（27）日出席「台灣癌症基金會25週年感恩茶會暨10大抗癌鬥士頒獎典禮」時，被問及鬆綁口罩禁令的具體時程，薛表示「這個部分應該由指揮中心決定。」

    指揮中心統計，今天新增1萬3276例本土病例，較上週日減少2921例，降幅為18%；以週總病例數來看，上週單週新增個案數降至10萬4451例，較前一週的12萬8404例，減少18.6%。

    莊人祥說明，整體病例數下降幅度如預期，約在10%至20％間，目前疫情已比這波疫情上升前的最低點還低；他分析，日韓近日疫情再現波瀾，但仍以BA.5變異株為主，除了變異株可能造成疫情起伏，防疫鬆綁及秋冬都是病毒容易傳播的季節，因此仍呼籲民眾儘速完成疫苗接種，落實個人防護措施。

    指揮中心預計在九合一大選後公布口罩第一段鬆綁，對此莊人祥表示，免戴口罩的條件包括疫情趨緩、醫療量能足夠等，這些條件達到後就有可能，而第一階段鬆綁口罩仍以戶外為主，戶外較空曠且近期疫情走向較低點，評估影響不會太大，目前持續在討論中，若有決議本週適當時機就會宣布。

    隨著疫情趨緩，指揮官王必勝日前曾表示指揮中心年底前不會退場，但對於疫情記者會還會不會天天開？莊人祥則回應，明天看指揮官決定，「但大家都希望減少。」

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