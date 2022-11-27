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    安坑輕軌進度99％ 通過穩定性測試將進行初勘作業

    新北安坑輕軌機廠空拍圖。（圖由新北市捷運局提供）

    新北安坑輕軌機廠空拍圖。（圖由新北市捷運局提供）

    2022/11/27 11:33

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市三環六線中的安坑輕軌，目前整體進度已達99%，市長侯友宜今天前往安坑輕軌機廠行控中心視察，並搭乘列車至十四張站（K9），確認安坑輕軌進度及全線列車行駛狀況，列車行駛過程一路平穩舒適且安全快速，預計12月11日將進行初勘作業，初勘完成後報請交通部辦理履勘。

    侯友宜指出，安坑輕軌在通過「系統整合測試」後，即由新北捷運公司依據初期營運班表，從早上6點至晚上24時進行連續7天「穩定性測試」並於11月7日測試完成通過。

    新北市捷運局表示，安坑輕軌系統平均列車妥善率近95%優於初勘條件規定的90%，系統可用度達到99.8%超越規定的99%，且行駛延誤5分鐘以上事件數為零，測試結果均優於「大眾捷運系統履勘作業要點」的規定條件。預計12月11日辦理初勘作業，完成後報請交通部履勘，經初履勘作業並取得營運許可證，在確保安全無虞情形下即可營運通車。

    侯友宜進一步表示，今日視察安坑輕軌的行控中心，是輕軌系統的核心，近期完成連續7天的穩定性測試也是透過行控中心來統籌調度，除負責列車運行監控、運轉調度、監視正線行車及號誌控制等作業，列車發生故障事件的緊急狀況排除也是行控中心範疇之一。

    安坑輕軌通車後初期營運班表，尖峰時段班距為15分鐘一列車，在人口密集的安康（K6）站至十四張站（K9）則加開區間車，故其重疊班距每7.5分鐘即有一列車。另實際營運通車時，可視搭乘最大旅運人次作動態調整，系統最大乘載能量由雙城站至十四張站則可達到6分鐘一列車的班距服務。

    另外，安坑輕軌起始站可與新北環狀線十四張站連通轉乘，連通道的步行距離也僅需2分鐘時間，通車後安坑地區居民前往雙北市區可節省15至20分鐘通勤時間，預期可提高新店、安坑地區大眾運輸旅運需求，提升通勤的便捷性。

    捷運局長李政安說明，捷運三環六線持續推動，繼新北環狀線、淡海輕軌第一期藍海線通車，安坑輕軌即將通車，新北捷運朝向2030年三環六線路網願景邁進，將達成139公里及121座車站，每十萬市民享有3座車站，與東京、首爾齊平，超越新加坡，成為國際級大都市，此外，新北尚有多項重大軌道建設持續規劃進行中，如捷運汐東線、五股泰山輕軌等，期盼中央能協助盡快核定，早日加入2030年願景工程目標。

    安坑輕軌安心橋空拍。（圖由新北市捷運局提供）

    安坑輕軌安心橋空拍。（圖由新北市捷運局提供）

    安坑輕軌高架段空拍圖。（圖由新北市捷運局提供）

    安坑輕軌高架段空拍圖。（圖由新北市捷運局提供）

    侯友宜視察安坑輕軌進度。（記者林欣漢攝）

    侯友宜視察安坑輕軌進度。（記者林欣漢攝）

    安坑輕軌進度99%，通過穩定性測試將進行初勘作業。（記者林欣漢攝）

    安坑輕軌進度99%，通過穩定性測試將進行初勘作業。（記者林欣漢攝）

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