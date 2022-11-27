日夜溫差大 週二晚起東北季風報到明顯降溫

各地低溫約為21、22度，白天溫度會比昨天再高一點，預估高溫北部及東半部為26到28度，中南部地區在29、30度。（資料照）

2022/11/27 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕今日東北季風減弱，環境為偏東風，迎風面的東半部地區整天不定時有局部短暫雨，北部地區及中南部山區為較為零星的飄雨，其他地方大致多雲到晴的天氣。

各地溫度方面，夜晚清晨仍有涼意，各地低溫約為21、22度，不過白天溫度會比昨天再高一點，預估高溫北部及東半部為26到28度，中南部地區在29、30度左右，各地都有日夜溫差，請民眾適時調整衣物注意保暖。

請繼續往下閱讀...

今日空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

週一至下週二白天（28日、29日）環境轉為東南風，各地大多為多雲到晴，溫暖舒適，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫降雨，週二晚間起鋒面通過，東北季風增強。

週三、週四（30日、12月1日）受東北季風影響，中部以北、東部及東北部氣溫明顯下降，北台灣高溫降到20度，低溫為16、17度左右，局部地區會再更低一點。降雨方面，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。週五、週六（2日、3日）東北季風逐漸減弱，中部以北、東部及東北部氣溫稍回升。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 26 23 ~ 29 24 ~ 30 22 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法