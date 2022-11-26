嘉義「下雪了」！佐登妮絲城堡感恩節點燈如夢似幻

佐登妮絲城堡在12月的夜晚整點都將飄下雪花。（佐登妮絲提供）

2022/11/26 11:40

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕為迎接即將來到的耶誕節，嘉義縣大埔美「佐登妮絲城堡」打造耶誕節系列活動，以「星海耶誕節」為主題，在偌大園區點上上百萬個的浪漫燈海，俯視整個佐登妮絲城堡，宛若置身銀河之中，在社群推出預告即吸引粉絲們暴動。

佐登妮絲星海耶誕節於11月25日感恩節點燈，耶誕節期間，有音樂團體和街頭藝人演出，點燈首日的「星光音樂會」，由台灣梧桐弦樂團在全台最高的50公尺歐式穹頂下登場演出，為旅客帶佐來視覺與聽覺的震撼享受，揭開浪漫耶誕序幕。

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冬季的佐登妮絲城堡擁有許多耶誕限定美景，佐登王子大道化身耶誕樹林，隨夜色變化的落羽松染上不同應景色彩，在冬季轉換成療癒的人間仙境，彷彿走在童話故事中的精靈小徑；佐登妮絲城堡在12月的夜晚整點都將飄下雪花，白色雪花飄落在園區歐式花園草木及典雅的建築雕塑上，浪漫指數滿分，在台灣也能拍出如歐洲冬天雪花落下的飄逸美照，每個角度都是夢幻場景，絕對不能錯過這些耶誕限定打卡點。

佐登妮絲城堡除門票加贈2倍產品抵用券外，12月更加碼送餐飲抵用券，每張門票可獲得兩張50元面額餐飲抵用券；另外12歲以下小朋友入園免費，12月24、25日兩天還可以獲得聖誕限定小禮（數量有限，發完為止）。

佐登妮絲城堡亮麗的耶誕燈飾。（佐登妮絲提供）

純白夢幻的佐登妮絲城堡。（佐登妮絲提供）

佐登妮絲城堡王子大道化身聖誕樹林。（佐登妮絲提供）

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