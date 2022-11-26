做學生的人生明燈 蘭雅國中老師「邱老大」獲選教育家人物典範

學生口中的「邱老大」，台北市蘭雅國中生物教師邱明成從事教職27年，總把學生當成朋友看待。（教育部提供）

2022/11/26 10:54

〔記者林曉雲／台北報導〕學生口中的「邱老大」，台北市蘭雅國中生物教師邱明成從事教職27年，總把學生當成朋友看待，曾有學生蹺課去打電動，他和學生PK電玩贏回學生上課，對還不知道自己想做什麼的學生，就帶著他們去修剪樹木，成立綠色環保社團，帶著學生一起保育校園內生態，獲選為教育部教育家人物典範。

邱明成認為現在學生百百種，勇於發表也很活潑，老師要用開明角度看事情，要有包容心，教導學生知道如何在生活中做選擇，他說，老師不是讓學生今天考試滿分就好，而是20年後，學生還記得老師說了哪句話或做了哪件事，成為學生的一盞明燈，才是重要的事。

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對於課業不好的學生，邱明成表示，這群學生才是老師要投入心力的一群，老師要以同理心思考他們要什麼？聽他們的心聲，有些學生是因得不到老師的認同，才做出叛逆行為，當知道9年級學生有人想考術科進美術班，他立即讓同學進生物教室練習畫畫；雖然最後沒能考進美術班，但這位學生很感謝老師給空間摸索自我，後來也在街舞中發揮長才。

另一位同學告訴邱明成自己不愛唸書、想學廚藝，邱明成買食譜，讓他在生物教室研究食譜，帶他去參加廚藝比賽，這位同學已在桃園和中壢地區開餐廳，當起了老闆，邱明成說，與其讓這些孩子坐在課堂裏發呆哀怨，不如騰出空間和時間，讓他們做自己想做的事。

邱明成記得曾有個學生蹺課出去打電動，不巧被他撞見在校外打格鬥電玩遊戲，他邀學生PK，學生輸了就回學校上課，這位學生認定老師不會玩就答應，沒想到遊戲才開始就被秒殺，他笑說，學生有守信用，乖乖回學校上課。

對於一直不知自己要做什麼的同學，邱明成就帶他們去修剪樹，邱明成曾負責開挖一個生態池，也曾抓一群愛搗蛋的學生們整理園藝，讓他們在勞動中找到樂趣，畢業後在路上偶遇老師，還會熱情打招呼，感謝老師當年導正他們心態，有同學現在從事網路音樂創作。

師大生物系畢業，邱明成曾獲「第七屆國家環境教育獎」個人組優等，去年又獲師鐸獎的肯定，他擔任老師的決心是，3年內不論是導師班或任教班的孩子，都會陪伴他們，輔導他們往人生正面發展，絕不會讓任何一個孩子有行為偏差。

學生口中的「邱老大」，台北市蘭雅國中生物教師邱明成從事教職27年，總把學生當成朋友看待。（教育部提供）

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