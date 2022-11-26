為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    做學生的人生明燈 蘭雅國中老師「邱老大」獲選教育家人物典範

    學生口中的「邱老大」，台北市蘭雅國中生物教師邱明成從事教職27年，總把學生當成朋友看待。（教育部提供）

    學生口中的「邱老大」，台北市蘭雅國中生物教師邱明成從事教職27年，總把學生當成朋友看待。（教育部提供）

    2022/11/26 10:54

    〔記者林曉雲／台北報導〕學生口中的「邱老大」，台北市蘭雅國中生物教師邱明成從事教職27年，總把學生當成朋友看待，曾有學生蹺課去打電動，他和學生PK電玩贏回學生上課，對還不知道自己想做什麼的學生，就帶著他們去修剪樹木，成立綠色環保社團，帶著學生一起保育校園內生態，獲選為教育部教育家人物典範。

    邱明成認為現在學生百百種，勇於發表也很活潑，老師要用開明角度看事情，要有包容心，教導學生知道如何在生活中做選擇，他說，老師不是讓學生今天考試滿分就好，而是20年後，學生還記得老師說了哪句話或做了哪件事，成為學生的一盞明燈，才是重要的事。

    對於課業不好的學生，邱明成表示，這群學生才是老師要投入心力的一群，老師要以同理心思考他們要什麼？聽他們的心聲，有些學生是因得不到老師的認同，才做出叛逆行為，當知道9年級學生有人想考術科進美術班，他立即讓同學進生物教室練習畫畫；雖然最後沒能考進美術班，但這位學生很感謝老師給空間摸索自我，後來也在街舞中發揮長才。

    另一位同學告訴邱明成自己不愛唸書、想學廚藝，邱明成買食譜，讓他在生物教室研究食譜，帶他去參加廚藝比賽，這位同學已在桃園和中壢地區開餐廳，當起了老闆，邱明成說，與其讓這些孩子坐在課堂裏發呆哀怨，不如騰出空間和時間，讓他們做自己想做的事。

    邱明成記得曾有個學生蹺課出去打電動，不巧被他撞見在校外打格鬥電玩遊戲，他邀學生PK，學生輸了就回學校上課，這位學生認定老師不會玩就答應，沒想到遊戲才開始就被秒殺，他笑說，學生有守信用，乖乖回學校上課。

    對於一直不知自己要做什麼的同學，邱明成就帶他們去修剪樹，邱明成曾負責開挖一個生態池，也曾抓一群愛搗蛋的學生們整理園藝，讓他們在勞動中找到樂趣，畢業後在路上偶遇老師，還會熱情打招呼，感謝老師當年導正他們心態，有同學現在從事網路音樂創作。

    師大生物系畢業，邱明成曾獲「第七屆國家環境教育獎」個人組優等，去年又獲師鐸獎的肯定，他擔任老師的決心是，3年內不論是導師班或任教班的孩子，都會陪伴他們，輔導他們往人生正面發展，絕不會讓任何一個孩子有行為偏差。

    學生口中的「邱老大」，台北市蘭雅國中生物教師邱明成從事教職27年，總把學生當成朋友看待。（教育部提供）

    學生口中的「邱老大」，台北市蘭雅國中生物教師邱明成從事教職27年，總把學生當成朋友看待。（教育部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    什麼陋習？不參與集資送老師禮物 中國家長竟被逼退群組
    2022/09/06 22:01

    什麼陋習？不參與集資送老師禮物 中國家長竟被逼退群組
    活動找「老師們」廝殺狂搶一元鈔 美網友傻眼：魷魚遊戲？
    2021/12/13 22:14

    活動找「老師們」廝殺狂搶一元鈔 美網友傻眼：魷魚遊戲？

    楊梅企業總部新面貌 符企業核心打造
    畫面曝光！印尼化學老師上課中 手抓16歲女學生乳房
    2021/10/13 19:43

    畫面曝光！印尼化學老師上課中 手抓16歲女學生乳房
    韓24歲男教師打BNT疫苗 「血栓堵塞」小腸潰爛、大量失血亡
    2021/09/08 14:35

    韓24歲男教師打BNT疫苗 「血栓堵塞」小腸潰爛、大量失血亡

    菁英匯聚新五甲生活圈 2~3房完工馬上住
    未打疫苗老師須快篩或PCR 全教產：教育部應專案補助
    2021/08/24 11:11

    未打疫苗老師須快篩或PCR 全教產：教育部應專案補助
    上課說話遭教師扯髮拖行 9歲小學生頭皮頭骨分離
    2021/05/06 18:13

    上課說話遭教師扯髮拖行 9歲小學生頭皮頭骨分離
    生活今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播