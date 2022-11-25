宜蘭壯圍基地台引反彈被拆 居民苦無訊號求助NCC

宜蘭縣壯圍鄉擬新建基地台。（記者蔡昀容攝、彭博；本報合成）

2022/11/25 18:44

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉美福村、新南村一帶，因為居民反對，基地台半年前被拆除，導致手機訊號微弱，民眾得到屋外才能通電話，家裡要設WIFI機才能用網路。鄉公所、村長、鄉民代表介入協調，並請NCC幫忙整合各大電信業者，盼架設新的基地台，改善當地訊號，NCC已初步同意協助。

民進黨壯圍鄉長候選人莊謦宇表示，拜訪鄉親期間詢問居民，幾乎都有收不到訊號的問題，他認為，5G因為特性，傳輸距離涵蓋面將沒有過去那麼寬，一個基地台點可能不夠，依照國內電信法，電信業者必須保障人民能夠暢通使用電信服務，包含手機收得到訊號，他會盡快協助鄉親協調這個問題。

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新南村長葉慶文說，村民在屋內用手機，幾乎收不到訊號，等於是空機，打電話都要到屋外打，還有丈夫為了接電話到屋外講電話，被妻子懷疑有「小三」，夫妻倆吵架，將為大家帶來極大不便和困擾；此外，若遇風災淹水，需要救災，恐因訊號微弱而聯絡不上，影響村民安全。

壯圍鄉長沈清山表示，美福原本有一座基地台，但受到居民反對而拆除，導致當地手機收訊不好，鄉公所接到民眾反映後，向相關單位及民代協調、會勘，在汙水處理廠頂樓，先設立中華電信的基地台，原拆除地點附近，也架設新的中華電信基地台。

然而，使用其他電信的居民也需要訊號，沈清山表示，已經向國家通訊傳播委員會（NCC）反映，希望協調其他電信業者，合併架設基地台，一次解決所有用戶的訊號問題，NCC有進行現勘，並評估訊號範圍、用地取得等問題，在村長協助下，已有地主表態同意，NCC也初步同意整合三大電信業者，架設基地台。

宜蘭縣壯圍鄉擬新建基地台。（記者蔡昀容攝）

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