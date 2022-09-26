防疫旅館將退場 2年半累計86萬人次入住

交通部觀光局表示，防疫旅宿將朝回歸常態經營邁進，除協助媒合人力，也正研議相關獎勵輔導措施，定案後將對外宣布。圖為台北市某防疫旅館。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2022/09/26 22:24

〔記者陳心瑜／台北報導〕中央流行疫情指揮中心預計最快10月13日實施入境檢疫「0+7」新制，防疫旅館、防疫車隊將退場。交通部觀光局表示，防疫旅宿將朝回歸常態經營邁進，除協助媒合人力，也正研議相關獎勵輔導措施，定案後將對外宣布。

交通部統計桃園機場防疫車隊現有數量達1146輛，公路總局表示，防疫車隊包括大巴、防疫計程車以及租賃車退場規劃將由桃園國際機場公司負責。

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觀光局表示，今年春節期間，防疫旅館日提供3.2萬間房、平均使用率8成，數量或使用率均達到最高峰，近期防疫旅館數量降至約2.4萬間房，平均使用率約6成。

觀光局說，旅宿業者自主投入防疫旅宿行列，政府全力給予支持，2020年累計至今，入住防疫旅宿已超過86萬人次，觀光局累計補助防疫旅宿金額已逾60億元，補助自防疫旅宿設置以來未曾間斷。

觀光局表示，防疫旅宿業者對於台灣防疫工作的貢獻，各界肯定及感激，後續回歸一般旅宿常態經營，政府將全力協助，作好準備接待國內外旅客，在觀光市場衝刺。

國際武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，觀光局2020年4月1日公布獎助直轄市及縣（市）政府推動溫馨防疫旅宿實施要點，提供居家檢疫者於獎助期間入住，每房每日補助1千元。

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