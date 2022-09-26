為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    防疫旅館將退場 2年半累計86萬人次入住

    交通部觀光局表示，防疫旅宿將朝回歸常態經營邁進，除協助媒合人力，也正研議相關獎勵輔導措施，定案後將對外宣布。圖為台北市某防疫旅館。示意圖，與新聞無關。（資料照）

    交通部觀光局表示，防疫旅宿將朝回歸常態經營邁進，除協助媒合人力，也正研議相關獎勵輔導措施，定案後將對外宣布。圖為台北市某防疫旅館。示意圖，與新聞無關。（資料照）

    2022/09/26 22:24

    〔記者陳心瑜／台北報導〕中央流行疫情指揮中心預計最快10月13日實施入境檢疫「0+7」新制，防疫旅館、防疫車隊將退場。交通部觀光局表示，防疫旅宿將朝回歸常態經營邁進，除協助媒合人力，也正研議相關獎勵輔導措施，定案後將對外宣布。

    交通部統計桃園機場防疫車隊現有數量達1146輛，公路總局表示，防疫車隊包括大巴、防疫計程車以及租賃車退場規劃將由桃園國際機場公司負責。

    觀光局表示，今年春節期間，防疫旅館日提供3.2萬間房、平均使用率8成，數量或使用率均達到最高峰，近期防疫旅館數量降至約2.4萬間房，平均使用率約6成。

    觀光局說，旅宿業者自主投入防疫旅宿行列，政府全力給予支持，2020年累計至今，入住防疫旅宿已超過86萬人次，觀光局累計補助防疫旅宿金額已逾60億元，補助自防疫旅宿設置以來未曾間斷。

    觀光局表示，防疫旅宿業者對於台灣防疫工作的貢獻，各界肯定及感激，後續回歸一般旅宿常態經營，政府將全力協助，作好準備接待國內外旅客，在觀光市場衝刺。

    國際武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，觀光局2020年4月1日公布獎助直轄市及縣（市）政府推動溫馨防疫旅宿實施要點，提供居家檢疫者於獎助期間入住，每房每日補助1千元。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》邊境解封後境外生可住一般旅館 教部規劃：7天自主防疫不入校
    2022/09/26 16:15

    獨家》邊境解封後境外生可住一般旅館 教部規劃：7天自主防疫不入校
    防疫旅館業者抗議解封倉促來不及招人 交長：將協助媒合
    2022/09/26 13:17

    防疫旅館業者抗議解封倉促來不及招人 交長：將協助媒合

    北市打造智慧樂齡城市 共創精彩人生
    邊境管制最後一哩路 蘇揆指示持續溝通、做好開放準備
    2022/09/26 11:35

    邊境管制最後一哩路 蘇揆指示持續溝通、做好開放準備

    堅持厚道 生技董座帶隊衝出營收新高
    生活今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播