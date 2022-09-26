國慶出遊 墾丁快線每日往返共60班次 還有限時優惠

屏東監理站表示，國慶疏運有限時優惠，請民眾多利用。（屏東監理站提供）

2022/09/26 19:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國慶連假即將來臨，公路總局推出限時乘車優惠活動，高雄區監理所屏東監理站表示，如果想去墾丁遊玩，首推台灣好行9189墾丁快線，連假每日往返共60班次。

迎接國慶連假，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，屏東監理站表示，包括國道客運享平日優惠價或原票價85折優惠、台灣好行路線半價及國道客運、台鐵、高鐵使用電子票證轉乘在地客運享折扣等，優惠期間從10月7日至10月10日止，限時4天千萬別錯過。

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屏東監理站指出，如果連假想去墾丁遊玩，首推台灣好行9189墾丁快線，從高鐵左營站出發140分鐘直達墾丁小灣，或者到達恆春轉運站後，輕鬆轉乘墾丁街車暢遊國境之南各大景點，連假期間9189墾丁快線每日往返共60班次，並視候車人潮機動加開班次，縮短候車時間，歡迎民眾多加利用大眾運輸工具規劃旅遊行程，省錢又安全。

屏東監理站表示，為提供民眾安心乘車環境，持續要求客運業者定時消毒運輸場站及車輛，並視情況加密消毒頻率，呼籲民眾進出大眾運輸場站及搭乘客運時，務必佩戴口罩與配合防制措施，防疫不鬆懈、連假安心遊。

使用電子票證乘車半價優惠。（屏東監理站提供）

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