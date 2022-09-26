地震肉身護嬤身分曝光！ 中山工商秦棠彥曾讓阿嬤氣到險高血壓

秦棠彥肉身護嬤被讚爆，校方表揚並納入品德教育課程案例分享。（記者洪臣宏攝）

2022/09/26 18:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕肉身護嬤「真男人」身分揭曉！中山工商學生秦棠彥在花東強震時，肉身護嬤的影片在網路瘋傳，10萬人點閱。校長林昭億表揚秦生孝行與勇氣，納入品德教育課程案例分享。

台東關山地區17日晚9時41分發生規模6.4強震，女網友PO出強震當下鳳山區一戶人家監視器畫面，一名孫子從房間衝出來，以肉身護住在客廳看電視的阿嬤，網友留言狂讚「超級護盾」、「連我看了都想哭」、「看了心好暖」、「真男人」、「學校品德教育成果非凡」。

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該名孫子是中山工商觀三甲班學生秦棠彥，導師陳怡如指出，秦從小就調皮活潑，小時候曾拿洗髮精往自個身上倒，也曾把話筒丟進魚缸裡，差點把阿嬤氣到高血壓，如今成了阿嬤的好幫手，有空就陪阿嬤散步或醫院看診拿藥。

秦棠彥曾擔任康樂股長，平時參加男排社團培訓，課後也會打工減輕父母負擔，秦自認很理所當然的護嬤動作，卻引起如此廣大的迴響，讓他受寵若驚。

秦棠彥表示，他家住在6樓，強震當天排球隊練球，晚上沒去打工，當時他在房間睡覺，感覺天搖地動，第一時間衝出房門找在客廳看電視的阿嬤，因擔心吊扇或其他物品砸落，才會直覺以身體護住阿嬤。

秦棠彥指出，孝順原本就是天經地義，況且阿嬤還是從小照顧他長大，近年阿嬤行動較不便，白天獨自在家，家人擔心才會裝監視器，因而錄下這段地震畫面。

林昭億表示，秦棠彥的父親秦如洲在1985年從該校化工科畢業，曾是他的學生，師生兩人都熱愛足球，秦棠彥的父母因工作關係，從小就跟阿嬤生活，仰賴阿嬤拉拔長大，祖孫感情特好。

秦棠彥肉身護嬤影片吸引10萬人按讚。（取自網路社群「爆料公社」）

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