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    獨家》邊境解封後境外生可住一般旅館 教部規劃：7天自主防疫不入校

    教育部初步規劃，邊境解封後，境外生可住一般旅館，但在7天自主管理防疫期間內，不能進入校園內。（記者林曉雲攝）

    教育部初步規劃，邊境解封後，境外生可住一般旅館，但在7天自主管理防疫期間內，不能進入校園內。（記者林曉雲攝）

    2022/09/26 16:15

    〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情逐步降溫，行政院預計於10月13日邊境解封，入境者改採「0+7」天檢疫措施。針對境外生來我國讀書，教育部目前初步規劃，整體朝向「不立刻入班、入宿舍」的方向，境外生可入住一般旅館，在7天自主管理防疫期間內，暫不進入校園內；至於大學隔離宿舍仍提供校內確診、快篩陽及同住室友，不宜開放境外生。

    中央流行疫情指揮官王必勝表示，10月13日邊境解封，採「0+7」天檢疫措施，入境旅客免居家檢疫，改為自主防疫管理7天，自主防疫地點以符合1人1室（獨立衛浴）條件之自宅或親友住所或旅館為原則，如有症狀在家休息，並使用快篩試劑進行快篩。

    依據中央流行疫情指揮中心的鬆綁原則，教育部目前初步規劃，各國境外生入境我國之後可入住「一般旅館」，教育部和大學也正在了解一般旅館、防疫旅館及集中檢疫所等相關供給量，而最重要的是，在自主防疫的7天期間內，境外生暫不宜進入校園內。

    至於大學目前設有的隔離照護宿舍，教育部規劃傾向，仍用來安置學校內確診、快篩陽或同住室友，不宜提供境外生防疫入住，所有規劃草案均須提到行政院跨部會討論後確定。

    而依教育部最新統計，名冊核准入境的境外學位生有1萬2475人，已入境1萬170人；非學位生名冊核准入境人數為6909人，已入境6344人。

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