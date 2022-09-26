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    花蓮赤科山產業道路邊坡坍落管制 改道竹林產業道路

    花蓮赤科山產業道路邊坡再傳坍落阻斷交通。（玉里鎮公所提供）

    花蓮赤科山產業道路邊坡再傳坍落阻斷交通。（玉里鎮公所提供）

    2022/09/26 10:13

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮玉里赤科山產業道路受0918強震影響，多處路段崩塌交通受阻，23日全線搶通後，因大雨再度造成土石鬆動邊坡坍落，目前4公里處設置警戒線管制人車，民眾改採竹林產業道路通行，業管單位待天候許可將投入搶災。

    玉里鎮代理鎮長江東成說，赤科山產業道路6.4、7、7.5、8.2及19公里等位置，皆有坍方情況且狀況嚴重，搶修後土石又不斷崩落，加上雨勢及後續大雨特報，花蓮縣政府已請消防局出動空拍機巡查，搶通時間須視天氣及坍方土石量決定。

    他說，因道路多處坍方且土石量大，邊坡也持續滑動，為確保用路人及搶修人員安全，現於4公里處設置警戒線管制人車，用路人如需前往赤科山，請改至竹林產業道路通行。

    花蓮縣長徐榛蔚也與水保局等相關單位現勘，表示23日搶通後，產業道路仍不斷有落石滑落，待天氣穩定後再進行修復工程，目前已請業管單位隨時留意道路情形。

    水保局花蓮分局表示，赤科山產業道路震後所產生的土石崩落路段，已由公路總局及水保局花蓮分局緊急搶通，24日民眾通報仍有土石滑落，考量近日鋒面造成連日降雨，邊坡土石不穩定，建議放晴後再行搶通，作業時亦會增派觀測手警戒，確保工程人員的安全。

    花蓮赤科山產業道路，多處邊坡再傳坍落阻礙交通。（玉里鎮公所提供）

    花蓮赤科山產業道路，多處邊坡再傳坍落阻礙交通。（玉里鎮公所提供）

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