公幼延托家長須自付鐘點費 全教產：教育部應全面補助

公幼延托家長須自付鐘點費，全教產呼籲教育部全面補助，以減輕家長負擔。（全教產提供）

2022/09/26 10:03

〔記者林曉雲／台北報導〕台南市公幼招生下滑，全國教育產業總工會今發聲明表示，公幼4點放學，私幼則可到6點，加入準公共化幼兒園之私幼，在教育部補助下，學生幾乎都可免費課後留園，但公幼之課後留園延托費用因無補助，均由家長負擔，費用高於非營利及準公共化幼兒園，恐降低家長送托意願，進而棄公幼轉私幼。

全教產理事長林碩杰表示，對於公幼一般生的延托目前是零補助，呼籲教育部全面補助公幼的延托費用，以減輕家長負擔。

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台南公幼招生下滑，日前台南市教育局長鄭新輝表示，應是受疫情影響；台南市長黃偉哲則表示，應讓公立幼兒園服務更優質化，比如公幼是4點放學，私幼則是6點，家長比較方便接送，未來可以想辦法延長公幼上課時間，讓公幼更有競爭力。

林碩杰表示，對於公幼延托，教育部應全面補助學生課後留園、延托相關費用，目前各縣市只補助低收、中低收入戶及情況特殊家庭，但非屬補助對象之一般生則由家長自行負擔所有費用。

林碩杰說，台南市為了提升公幼競爭力，調降教師的課後鐘點費，依「台南市公立幼兒園辦理課後留園服務推動計畫」，每減少1生，教師鐘點費酌減40元，若參加學生數減為4人，以每天延托1小時，鐘點費降至200元，一學期共80天，每位家長須自付400元；只有一班之園所，有延托需求之學生恐僅剩1至2位，鐘點費一學期估15000元，均要由家長負擔，恐使家長棄公幼轉私幼。

林碩杰質疑，台南市公幼辦理課後留園服務，因屬下班時段，應列為加班費，卻比原訂400元鐘點費減少50％，教師鐘點費只有200元，在基本工資及時薪將調高之際，台南市宣稱提升公幼競爭力，竟是壓榨教保服務人員的勞力？

全教產建議，教育部應全面補助公幼學生課後留園，避免各縣市奇形怪狀壓榨教師勞力的現象，全面落實2至6歲就學補助政策，提升公幼競爭力。

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