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    拒身障者女兒辦「身障免費停車」遭嗆投訴 管理員：累了

    女車主申辦身障免費停車，管理員要求需身障者本人到場，女車主憤而大罵管理員。圖為示意圖，非當事停車場。（資料照）

    女車主申辦身障免費停車，管理員要求需身障者本人到場，女車主憤而大罵管理員。圖為示意圖，非當事停車場。（資料照）

    2022/09/25 22:49

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣有許多停車場或路邊設有身心障礙者專用的停車格，俗稱殘障車位。近來政府不僅加強規劃身障者友善設施，並積極推動友善停車場標章及各種停車優惠，期望能夠讓身障者的日常生活更加便利。然而，政府的這些改善措施可能遭到有心人士利用，引發糾紛。

    一名網友於臉書爆怨公社分享，當時她去管理室繳費，聽到管理員和一名女車主正在交談。該名女車主表示她要辦理身障免費停車，而身障者是她媽媽。管理員說明需要身障者本人的證件，並詢問身障者在哪裡。此時女車主才透露她媽媽在外面家裡。管理員表示若身障者不在車上，不算身障車免費資格。聽了管理員的解釋，女車主當下就指著管理員大聲叫罵「那現在怎樣？到底能不能辦？我還有別的事，醫院都可以，這裡為什麼不給辦？」，並揚言要去投訴。

    據原PO的補充，後來管理員讓女車主免費出場。經過原PO詢問後，管理員無奈表示，之前購買身障月票的一位太太曾打1999投訴他，而且他也沒得到主管跟業者的支持，甚至還被停管處要求寫報告。管理員表示他累了，「反正現在監視器同步錄音錄影，車主講無理取鬧的話，就讓大家全程收看吧」。

    貼文一出，引起許多網友討論，「不要臉天下無敵」、「可以吵就有糖吃」、「重點在主管跟業者不挺」、「貪圖那些小錢，為難工作人員」。也有網友提醒，「有身障停車證，卻沒有身障者在車上，也是不能停身障車位，可以檢舉拖吊開罰」。

    根據台北市停車管理工程處「身心障礙者停車優惠規範」說明，欲辦理身障者停車優惠時，須由身心障礙者本人搭乘該車，並持識別證、身心障礙手冊以及該車之行車執照，方得辦理。

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