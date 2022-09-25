918強震撼全台 921地震教育園區趣味遊戲學防災

國立自然科學博物館921地震教育園區結合行政院農委會水保局，今天舉辦「保水保土保安康嘉年華」活動，吸引眾多親子到場了解水土保持與防救災知識。（記者陳建志翻攝）

2022/09/25 20:03

〔記者陳建志／台中報導〕台灣位於板塊交界帶，防災教育及水土保持宣導不容忽視，「918台東池上」強震，更讓國人體認防災的重要，國立自然科學博物館921地震教育園區攜手行政院農業委員會水土保持局，今天共同舉辦「保水保土保安康—9愛3保嘉年華」，設計不同的關卡，並開發AR、VR等新科技，以遊戲方式讓小朋友學習防災與水土保持知識。

行政院農委會水保局綜合企劃組組長簡俊發表示，台灣天災眾多，平時就應養成居安思危的觀念，提前做好防災教育與宣導，災害來臨時才能將影響降到最低。自去年開始，水保局就積極與各縣市政府合作，辦理水土保持宣導活動，開發AR、VR等新科技，以遊戲方式讓小朋友學習防災與水土保持知識。

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科博館館長焦傳金說，921大地震滿23週年前夕，台東池上在9月18日發生規模6.8地震，讓全國民眾都感受到地震的威力，也再次提醒大家地震對土地所造成的影響與傷害，因天災無法避免，唯有學習做好準備及防災觀念，遇到緊急災難才能從容不迫的應對。強調今天活動精心設計一系列跨域防災節目，並邀請小黑人劇團進行偶劇演出，搭配改編自水保局繪本《土精靈，怎麼了？》以輕鬆、歡樂的表演方式，讓大、小朋友了解環境保育議題的重要性。

焦傳金表示，台灣地處亞熱帶四面環海，夏季常有颱風、豪雨來襲，土石災害是我們需要面對的問題，現場安排有「水保出任務」搶答競賽，從比賽中讓民眾認識水土保持知識。

另外，現場設置「防災跨域攤位」，利用趣味遊戲、互動體驗、科普傳播方式，讓民眾了解防救災知識，只要通過各關卡考驗，集滿5個印章就可參加「防災大禮包」抽獎活動，完成14個關卡並可立即兌換獎品，吸引眾多親子到場闖關。

現場設置「防災跨域攤位」，吸引親子闖關，了解防救災知識。（記者陳建志翻攝）

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