「華麗婚紗」聯合婚禮 新北市百對新人浪漫完婚

新北聯合婚禮在淡水漁人碼頭浪漫登場，新人浪漫許下一生的承諾。（記者林欣漢攝）

2022/09/25 17:35

〔記者林欣漢／新北報導〕2022新北聯合婚禮今天（25日）下午在淡水漁人碼頭浪漫登場，今年以「華麗婚紗」為主題，100對新人在青年舞團表演中，緩緩步入會場，由市長侯友宜、副市長劉和然擔任證婚人及主婚人，當「今天妳要嫁給我」樂音響起，新人相擁而舞，把婚禮帶入甜蜜高潮，並浪漫交換愛的信物，許下一生的承諾。

侯友宜表示，新北市升格以來聯合婚禮已邁入第13場，累計有1211對佳偶參加，恭喜新人們找到心目中的另一半。市府為鼓勵婚育，每年舉辧未婚聯誼、聯合婚禮活動，並搭配生育補助及公托等各項友善措施，讓市民都能歡喜生、快樂養。

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今年參加聯合婚禮的100對新人，已有8對懷有愛的結晶，侯友宜加碼為準爸媽及新生兒抽出好孕彌月禮盒，獻上滿滿祝福。其中，新人張博涵、魏盈甄從幼稚園就相識，大學開始相戀，一牽手就是13個年頭，還即將迎接國慶寶寶，雙喜臨門相當開心。

新店區小城里長郭仁澤因參加市府里環境認證研習，遇見當時業務承辦人許瑜玲，在業務交流過程中發現彼此有許多共同之處，更用一道家常紅燒肉讓許瑜玲點頭願嫁，為愛斜槓當「里長姆」。

新人黃學彥、賴雲娥，則是因為AZ疫苗牽起奇妙情緣，原本打定獨身主義的新娘在家人壓力下，透過交友軟體與男方認識，雙方在聊天中對彼此有好感，就在約定首次視訊那天，女方因打AZ疫苗的副作用，全身痛苦難耐，男方不顧疫情嚴峻，搶搭最後一班高鐵南下，趕到女方身邊照顧，讓女方所有的無助與脆弱逐步瓦解，決定交付終身。

新郎林政光為了向樂高積木師黃莉琳求婚，努力用樂高拼出愛的密碼「5201314」，不只拼到手紅腫，還為了找到新娘最愛的粉紅鮮花，跑了多家花店，加上超浮誇大鑽石，感動了黃莉琳，今日再回到漁人碼頭完成婚禮，兩人都覺得格外有意義。

新人陳德懿、彭莞婷則於大學國樂社譜下戀曲，兩人以揚琴與笛音互表情意，喜歡藝文的他們不常看電影，卻看了許多場音樂劇，獅子王、阿凡達、二刷的鐘樓怪人，還有經典到不行的愛爾蘭踢踏舞，更一起瘋狂準備國考，輪流唸研究所、上公職，不斷從汐止、三重、新莊到搬遷板橋，15年來一起體會好幾段有趣的遊牧生活，期盼在彼此陪伴下，攜手再去冒險更多的領域。

而相伴至今已超過三分之一人生的楊育嘉、鄭曉筠，是同在身心障礙領域服務的社工員及教保員，注重儀式感的楊育嘉，在相識的第100天，號召朋友們一人一字簡訊，串起對曉筠的告白；第2000天，點燃成排蠟燭，排出大大愛心及數字2000的字樣，令曉筠感動不已。兩人也因工作性質相似，彼此理解與熟悉，更能互相支持，總能帶著充飽電的正能量再接再厲。

民政局長柯慶忠說，新北市為鼓勵婚育，每年送出超值10項結婚好禮，包括「新北傳奇祝孕金鏟子」、5星級飯店住宿券、小家電3選1、米香大餅、玉荷包蜜、大小合照精美相片組、婚禮主題客製隨身碟、客製結婚證書及對杯組等，今年為祝福新人成家，更加碼送出610公升四門變頻冰箱、65型顯示器、481公升三門變頻冰箱、13公斤變頻洗衣機、4人份電子鍋、25L燒烤微波爐及金牌等50個獎項，讓抽中的新人都尖叫直呼超開心。

今年有100對新人參加新北市政府在淡水漁人碼頭舉辦的聯合婚禮，其中8對已懷有愛的結晶，雙喜臨門。（記者林欣漢攝）

新北市新店區小城里長郭仁澤（胸前貼喜字者）因參加市府里環境認證研習，遇見當時業務承辦人許瑜玲，進而結為連理。（記者林欣漢攝）

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