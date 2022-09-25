史上首例！ 台南西港香科3武陣獲邀國慶演出 陳宗彥訪視彩排

安南區溪南寮興安宮金獅陣。（記者王姝琇攝）

2022/09/25 11:52

〔記者王姝琇／台南報導〕今年國慶表演首度加入宮廟武陣表演，國慶籌備委員會秘書長陳宗彥今（25日）前往台南訪視「聯合武陣」彩排。陳宗彥強調，宋江陣自古就是重要的民防保衛團體，將這個概念引入國慶大會，與今年主軸「守土衛國，你我同行」相呼應。

此次獲邀的是國定民俗「台灣第一香」西港香科武陣，包括七股樹子脚寶安宮代天府白鶴陣、西港烏竹林廣慈宮金獅陣，及安南區溪南寮興安宮金獅陣，總計超過200名成員聯合演出，成員們以各式民防兵器或以拳腳展現，搭配鼓陣施令、高聲吶喊壯聲勢，場面相當震撼。這也是3個傳統武陣首次為國慶破例聯合演出。

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陳宗彥指出，過去大家在國慶大會大多是看到國軍三軍樂儀隊或憲兵機車連等展演，或是其他高校呈現的樂儀隊演出，今年第1次將民間陣頭拉到國慶大會上，是有史以來第一次，意義非常不一樣。

陳宗彥表示，我們首次將民防團練引進國慶，無論是民俗的文化傳統或是守土衛國的精神，一併來呈現給國人及世界；民防深根的概念從過去到現在都一直存在著，更展現出國人對自己國家捍衛的決心；而這樣的守土為國概念，更與今年國慶主軸「守土衛國，你我同行」相呼應，具有相當最重要的意義。希望國慶當天大家能給台南這3個陣頭多一點掌聲鼓勵，同時也給國人更大的信心。

另針對防疫部分，陳宗彥說，疫情爆發以來今天邁入第3年國慶，今年國內外疫情都有變化，對邊境也好、社區也好，指揮中心也做出適度的調整，往恢復正常生活邁進，今年國慶也將參與人數從6千人調整到1萬人，也呼籲參加活動的來賓落實個人防疫措施。

宋江陣中除了兵器之外，拳腳功夫也相當重要。（記者王姝琇攝）

七股樹子脚寶安宮代天府白鶴陣。（記者王姝琇攝）

國慶籌備委員會秘書長陳宗彥（右4）今天前往台南訪視「聯合武陣」彩排。（記者王姝琇攝）

台南西港香科3武陣獲邀國慶演出，總計超過200名成員參與。（記者王姝琇攝）

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