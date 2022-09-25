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    中秋連假號誌故障大誤點 台鐵：啟動專案規劃電力及號誌系統

    台鐵昨也請到高雄科技大學電子工程系團隊重回機房，進行計軸器傳輸訊號光耦隔離與波形訊號重建工程。（台鐵局提供）

    台鐵昨也請到高雄科技大學電子工程系團隊重回機房，進行計軸器傳輸訊號光耦隔離與波形訊號重建工程。（台鐵局提供）

    2022/09/25 10:36

    〔記者陳心瑜／台北報導〕中秋連假期間台鐵花壇至員林間號誌故障，延誤7.7萬名旅客行程延誤，台鐵局長杜微表示，雖然各項設備符合規章，保養檢查留有紀錄，但近年大量投入新車、電務智慧化啟用新設備等，都使原系統負荷產生變化，將啟動專案研究，會同外界專家學者、鐵研單位，對未來電力及號誌系統進行整體規劃，來消除潛在風險。另外對老舊設備更新、搶修檢驗設備的購置，也會通盤檢討改善。

    台鐵也請到高雄科技大學電子工程系團隊重回機房，進行計軸器傳輸訊號光藕隔離與波形訊號重建工程。

    台鐵局表示，號誌故障原因為電力洄流系統不平衡讓行經列車電流干擾波增強、號誌電纜劣化2個原因所導致。

    台鐵局表示，運安查明事件原因是該區間電力迴流系統不平衡，致列車經過時電流產生的干擾波增強；以及號誌電纜劣化，造成抗干擾波能力衰減，為2項綜合因素所致，但是電務單位只有一般電壓電流錶等較簡單測量器材，使搶修時間過長，影響層面擴大。

    台鐵局表示，中秋連假第2天也就是9月10日夜間完成搶修後，仍持續進行補強，包括電力迴流線、號誌電纜、接地和計軸模組干擾抑制等項目。

    杜微昨天至員林地區查察作業情形，向前來協助的高科大講座教授張簡嘉壬致謝，團隊包括軌道系統博士、波形分析及抗干擾專家致謝，並在副總工程司柳燦煌、電務處副處長楊惇惠、及台中運務段副段長陳祈福陪同下，赴中正西平交道工作區現勘。

    杜微說，對於中秋節連假期間平交道異常影響地方民眾通行與生活不便，再致上最深的歉意。

    台鐵局長杜微至中正西平交道工作區現勘查。（台鐵局提供）

    台鐵局長杜微至中正西平交道工作區現勘查。（台鐵局提供）

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