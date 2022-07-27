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    有颱風！桑達最快今天形成 低壓帶熱帶擾動變數仍多

    台灣各地近來受太平洋高壓影響，各地經常是晴空萬里的好天氣，尤其大台北與東半部格外炎熱。（資料照，記者羅沛德攝）

    台灣各地近來受太平洋高壓影響，各地經常是晴空萬里的好天氣，尤其大台北與東半部格外炎熱。（資料照，記者羅沛德攝）

    2022/07/27 01:21

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第5號颱風桑達（Songda，越南提供，紅河支流）最快可望今天（27日）形成。目前在關島附近海面的熱帶性低氣壓有機會增強為颱風，對台灣的影響可能不大，但琉球群島東方海面低壓帶熱帶擾動持續發展，變數仍多，須持續觀測。

    中央氣象局指出，熱帶性低氣壓「TD07」26日晚間8點中心位置在北緯16.0度、東經143.5度，以每小時24公里速度向北北西進行，中心氣壓1006百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

    臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」26日深夜發文，預告「桑達颱風即將形成」，點名這個位於關島附近的熱帶低壓（美國聯合颱風警報中心編號「93W」），有機會於未來24小時內成為今年第5號颱風「桑達」，此外，在日本琉球附近還會有1個低壓系統出現，「低壓大亂鬥，互相搶資源、扯後腿」，路徑變化錯綜複雜，「不宜太早下定論，繼續看風向」。

    「氣象達人彭啟明」26日深夜也指出，今年第5號颱風桑達可能在27日生成，不過依照目前路徑推估，預期直接影響台灣的機會低。

    中央氣象局的熱帶性低氣壓路徑潛勢預報，在台灣東南東方的海面有一個熱帶性低氣壓正在發展，持續朝北北西移動，最快27日可望形成今年第5號颱風桑達。（圖擷取自中央氣象局網站）

    中央氣象局的熱帶性低氣壓路徑潛勢預報，在台灣東南東方的海面有一個熱帶性低氣壓正在發展，持續朝北北西移動，最快27日可望形成今年第5號颱風桑達。（圖擷取自中央氣象局網站）

    從紅外線衛星雲圖可見，在台灣東南東方的海面有一個熱帶性低氣壓正在發展，持續朝北北西移動，最快27日可望形成今年第5號颱風桑達。（圖擷取自中央氣象局網站）

    從紅外線衛星雲圖可見，在台灣東南東方的海面有一個熱帶性低氣壓正在發展，持續朝北北西移動，最快27日可望形成今年第5號颱風桑達。（圖擷取自中央氣象局網站）

    日本氣象廳的「熱帶低氣壓」路徑潛勢預報圖。（圖擷取自日本氣象廳網站）

    日本氣象廳的「熱帶低氣壓」路徑潛勢預報圖。（圖擷取自日本氣象廳網站）

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