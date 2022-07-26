翁達瑞護航新竹球場言論惹議 台派也不挺：真的不是反串嗎？

斥資12億元整建的新竹棒球場開賽後負評如潮，中華職棒聯盟緊急宣布停止新竹球場賽事。（資料照）

2022/07/26 16:54

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稱3球員受傷只是皮肉痛 翁達瑞：新竹球場停賽是「政治鬥爭」

〔即時新聞／綜合報導〕斥資12億元整建的新竹棒球場開賽後負評如潮，中華職棒聯盟緊急宣布停止新竹球場賽事，引發廣泛討論，自稱「美國大學教授」的臉書帳號「翁達瑞」稱，球員受傷都是皮肉痛，但球員工會卻宣佈停賽，指控「工會幹部本來就是國民黨的自己人」，這次停賽是為了政治鬥爭，相關言論引發爭議，許多台派不滿紛紛出面批評。

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臉書帳號「翁達瑞」今（26日）表示，中華職棒2場比賽有3位球員遭受皮肉之傷，在棒球賽，這是稀鬆平常的事，而且跟場地扯不上關係，更沒有暫時停賽的必要，但球員工會因此宣布停賽，他認為工會背後有不良的政治動機，因而「小題大作」。

「翁達瑞」指控，球員工會「幹部本來就是國民黨的自己人。」他重申「停賽是為了政治鬥爭，不惜傷害球迷的感情、打擊球員的士氣、減損球團的收入，擾亂媒體的轉播。」

相關言論曝光後，立刻引發網路批評聲浪，連台派也不挺，「卡神」楊蕙如在臉書痛批，「那個翁達瑞真的不是中國派來反串低能台派的嗎？他發的文都會讓我懷疑綠營的支持者真的有這麼蠢這麼低能嗎？真的有人會相信他毫無下限護航的鬼話嗎？」她強調，如果綠營容忍這種不知道是真的還是假的側翼而不譴責，就等著掉票吧。

台派網紅「音地大帝 Indie DaaDee 」也表示，作為一個台派、獨派、泛綠，如果會轉貼翁達瑞先生的文章，那應該是要檢視一下自己平常都在看些什麼了，狠嗆「讓這種咖洨能有一定的網路聲量，所有的台派都脫不了責任啊」。

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