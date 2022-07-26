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    中山大學仁武校區赫見高雄最大史前遺址？ 文史專家籲暫緩施工

    文史專家發現的陶製斷手環。（楊吉壽提供）

    文史專家發現的陶製斷手環。（楊吉壽提供）

    2022/07/26 16:23

    〔記者洪定宏、方志賢、黃旭磊／高雄報導〕中山大學仁武校區及被規劃為「都市森林浴場」的軍備局西營區，目前正如火如荼的施工整建，但文史專家卻在這片廣達40公頃的土地，宣稱發現高雄最大「史前遺址」，因為內有距今400年至2000年的陶片及陶製斷手環，呼籲中山大學暫緩施工，市府儘速擬定「考古遺址保存計畫」。

    文化局︰無史前或歷史時期文化遺留

    文化局強調，中山大學在環評階段，已委託考古學者調查，雖曾發現史前陶片，但經過文獻檢索及地表調查，判斷場址內，無人類史前或歷史時期文化遺留存在，所以工程不影響文化資產保存，因而通過環評審查。

    文化局指出，已要求中山大學依文化資產保存法規定，後續若發現具古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群價值的建造物、疑似遺址或具古物價值者，必須立即通報並停工。中山大學表示，一切均依照相關法規配合辦理。

    位於高雄市仁武區的原國防部仁武新兵訓練中心面積40公頃，南側24公頃規劃為中山大學仁武校區，將設立醫學院，已於本月19日舉行醫學教學大樓新建工程動土典禮；北側16公頃屬軍備局西營區的廢棄營舍，高市府將打造為「都市森林浴場」。

    不過，兼任綠色協會理事的文史專家楊吉壽，在調查園區內的綠化狀況過程，於本月23日發現陶片及陶製斷手環，並擴大範圍查看園區外的仁武區中正路477巷再進去的小路兩側，也都散布陶片，研判距今已有400年至2000年歷史，堪稱高雄最大的「史前遺址」。

    由於中山大學已開始興建醫學教學大樓，軍備局西營區主要是綠美化，所以楊吉壽呼籲中山大學暫緩施工，市府文化局儘速擬定「考古遺址保存計畫」。

    文史專家發現的陶片。（楊吉壽提供）

    文史專家發現的陶片。（楊吉壽提供）

    高市府計畫將軍備局西營區打造為「都市森林浴場」，但文史專家發現史前陶片。 （資料照）

    高市府計畫將軍備局西營區打造為「都市森林浴場」，但文史專家發現史前陶片。 （資料照）

    中山大學仁武校區有史前陶片，但仍通過環評審查，已舉辦醫學教學大樓新建工程動土典禮。（資料照）

    中山大學仁武校區有史前陶片，但仍通過環評審查，已舉辦醫學教學大樓新建工程動土典禮。（資料照）

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