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    首頁　>　生活

    挑戰成功！從嘉義划龍舟 近10小時跨海抵達澎湖

    「黑水騰龍 勇渡西瀛」活動成員，以划龍舟方式經台灣海峽到澎湖縣。（嘉義縣體育會水中運動委員會提供）

    「黑水騰龍 勇渡西瀛」活動成員，以划龍舟方式經台灣海峽到澎湖縣。（嘉義縣體育會水中運動委員會提供）

    2022/07/26 16:05

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義縣體育會主辦的2022「黑水騰龍 勇渡西瀛」海域龍舟運動，今天早上6點在嘉義縣布袋第三漁港出發，以划龍舟行經俗稱「黑水溝」的台灣海峽到澎湖縣，單程56公里，今天下午3點50分抵達澎湖縣龍門港，耗時近10小時，成功挑戰台灣首次以划龍舟跨越台灣海峽到澎湖的壯舉。

    嘉義縣體育會水中運動委員會、民雄國中輕艇龍舟隊、蘭嶼黑潮勇士、彰化縣救難協會及嘉義縣太保救難協會合作，舉辦划龍舟到澎湖活動；嘉義縣體育會水中運動委員會主委丁聰銘說，划龍舟參與者來自台灣各地，不少人是龍舟好手，由民雄國中輕艇龍舟隊教練尤為立、蘭嶼黑潮勇士張世凱等人擔任教練指導，每組11人，以3組人力輪替划龍舟。

    丁聰銘說，去年看到黑潮勇士以拼板舟繞行台灣，體育會興起挑戰划龍舟跨越台灣海峽到澎湖的想法，開始籌辦，今年2月進行，原訂5月出發，受疫情影響而延期，經向嘉義縣政府、澎湖縣政府申請，借用1艘縣府龍舟，包含划槳者及安全人員共77人，有4艘戒護船、18輛水上摩托車及3艘救生艇在龍舟旁戒護，確保參與者安全。

    龍舟於下午3點50多分抵達澎湖縣龍門港，時速約7公里，丁聰銘說，過程天氣、海象良好，人員平安，能夠完成壯舉，參與的成員都非常感動。澎湖縣議員宋昀芝搭船到外海迎接嘉義龍舟一行人，高喊「我愛嘉義」，歡迎到澎湖，讚賞活動安全戒護措施完整。

    隨行戒護的水上摩托車隊。（嘉義縣體育會水中運動委員會提供）

    隨行戒護的水上摩托車隊。（嘉義縣體育會水中運動委員會提供）

    龍舟抵達龍門港。（嘉義縣體育會水中運動委員會提供）

    龍舟抵達龍門港。（嘉義縣體育會水中運動委員會提供）

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