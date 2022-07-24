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    澎湖+79 單日降至百例以下 新增2人病歿累計17死

    澎湖終於單日降下百例以下，死亡案例累計至17死。（記者劉禹慶攝）

    澎湖終於單日降下百例以下，死亡案例累計至17死。（記者劉禹慶攝）

    2022/07/24 18:41

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增79起確診案件，累積確診1萬1143例，終於出現單日百例以下，疫情看似平緩，同時新增2例判讀確診死亡案例，累計死亡已達17死。

    根據澎湖縣政府資料顯示，新增案例中1例收治於三總澎湖分院（中症），其餘均採居家照護（輕症）。3例為非澎湖籍，其餘為澎湖籍，分別為馬公市51例、湖西鄉12例、白沙鄉0例、西嶼鄉7例、望安鄉4例、七美鄉2例。年齡層以0至9歲最多計16人。年紀最小的為1歲女嬰，收治於三總澎湖分院，年紀最長的為93歲女性。

    另外澎湖縣政府說明，1名66歲女性曾有糖尿病、高血壓及心因性休克病史，於14日因嘔吐、血壓低至部立澎湖醫院急診，經診斷為新冠肺炎感染敗血病休克，收治專責病房接受抗病毒藥物治療，不幸於19日因新冠肺炎合併敗血症休克病逝，並經衛生福利部於23日判定與COVID-19死因相關。

    同時還有1名71歲男性曾有癌症末期病史，16日因發燒、咳嗽、流鼻水等症狀自行快篩，經視訊診斷為新冠肺炎確診，並接受抗病毒藥物治療，不幸於20日因新冠肺炎併心肺衰竭病逝，經衛生福利部於23日判定與COVID-19死因相關。由於新增2例死亡案例，累計死亡已達17死。

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