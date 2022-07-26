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    幼兒疫苗覆蓋率達多少可開國門？ 莊人祥：至少要打到50％

    指揮中心朝入境檢疫「0+7」鬆綁國門的方向規劃，但究竟何時鬆綁？莊人祥今（26日）表示，會根據國際疫情、國內疫情及疫苗接種情形做考量，其中嬰幼兒疫苗覆蓋率目標至少要打到50%。（圖由指揮中心提供）

    指揮中心朝入境檢疫「0+7」鬆綁國門的方向規劃，但究竟何時鬆綁？莊人祥今（26日）表示，會根據國際疫情、國內疫情及疫苗接種情形做考量，其中嬰幼兒疫苗覆蓋率目標至少要打到50%。（圖由指揮中心提供）

    2022/07/26 15:11

    〔記者邱芷柔／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情持續降緩，中央流行疫情指揮中心朝入境檢疫「0+7」鬆綁國門的方向規劃，但究竟何時鬆綁？指揮中心發言人莊人祥今（26日）表示，會根據國際疫情、國內疫情及疫苗接種情形做考量，其中嬰幼兒疫苗覆蓋率目標至少要打到50%。

    指揮中心昨提到放寬入境檢疫「0+7」須考量嬰幼兒疫苗接種率，但有專家認為現在就可以跟國際接軌，外界關心下個月是否可能實施「0+7」，以及嬰幼兒疫苗接種率的目標。

    莊人祥回應，目前是朝「0+7」方向前進，但會根據國際疫情、國內疫情及疫苗接種情形做考量，至於是不是會在下個月實施，目前還沒有定論。

    莊人祥指出，目前國內嬰幼兒第一劑接種率只有6.6%，仍需持續提升，加上現在約有1/4幼兒感染，未來如果疫情再上升，比例會再增加，尤其是沒有接種過疫苗的嬰幼兒，發生重症、死亡的風險較高，因此仍要考慮嬰幼兒的疫苗接種率。

    至於嬰幼兒疫苗接種率要打到多少才有機會鬆綁國門？莊人祥表示，目前國內有26%嬰幼兒感染，扣掉已感染族群，該年齡層還剩下74%，因此至少要達到50%以上的疫苗覆蓋率才會考慮，請父母再努力。

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