疫情微升溫！ 本土+24790例、37人死亡

2022/07/26 14:08

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情又稍微升溫！中央流行疫情指揮中心今天公布新增2萬4790例本土病例，且有37人死亡。

另外，今天也新增37人死亡，年齡從40多歲到90多歲之間，最年輕的死亡案例是2名40多歲男性，都沒有接種過武肺疫苗，分別有糖尿病、癌症病史。

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另外，今天也新增68例中重症個案，包括中症32例、重症36例，年齡從小於10歲到90多歲之間。有新增2名兒童患MIS-C（兒童多系統發炎症候群）重症。

個案分布為新北市（3,939例），台中市（3,120例），高雄市（2,584例），台北市（2,523例），桃園市（2,211例），台南市（2,047例），彰化縣（1,265例），屏東縣（870例），雲林縣（756例），苗栗縣（725例），宜蘭縣（651例），新竹縣（583例），嘉義縣（551例），花蓮縣（544例），新竹市（492例），南投縣（465例），基隆市（374例），嘉義市（357例），台東縣（314例），金門縣（256例），澎湖縣（149例），連江縣（14例）。

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指揮中心今天公布新增2萬4790例本土病例，且有37人死亡。（圖由指揮中心提供）

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